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Путин, Трамп и Меган Маркл стали претендентами на звание "Человек года" журнала Time

Также в числе претендентов покойный журналист Джамаль Хашкаджи и участники американских акций протеста за ужесточение контроля за оборотом оружия

Путин, Трамп и Меган Маркл стали претендентами на звание "Человек года" журнала Time
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл
Фото: Reuters

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Российский президент Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, супруга британского принца Гарри Меган Маркл и покойный саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашкаджи оказались среди претендентов на звание "Человек года" по версии журнала Time в 2018 году.

Начиная с 1927 года журнал определяет "Человека года", которым может стать одна личность или группа людей, оказавших значительное положительное или негативное влияние на события в уходящем году.

Редакторы журнала перед тем, как назвать финалиста, оглашают список из десяти претендентов. Так, обосновывая свой выбор, редакторы журнала напомнили, что Путин "одержал убедительную победу на выборах в марте, продлив пребывание на посту президента на шесть лет", несмотря на "российское дело о вмешательстве в выборы в США", ситуацию с отравлением Скрипалей в Британии и рост напряженности на Украине". Он уже попадал на обложку Time как "Человек года" в 2007 году.

По мнению редакторов Time, Трампу, который уже в 2016 году получал звание "Человека года", в этом году удавалось маневрировать между скандалами и кризисами в США, начиная проблемами Белого дома и заканчивая торговой войной с Китаем и проблемами с мигрантами.

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В 2018 году претендентом на звание "Человека года" также стал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, которому, как напоминает издание, удалось встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном трижды за минувший год.

Кроме того, в шорт-лист вошел спецпрокурор Роберт Мюллер, занимающийся в США расследованием о предположительном вмешательстве России в американские выборы 2016 года. В рамках этого расследования против 32 человек и трех компаний в общей сложности было предъявлено 191 обвинение.

Также редакторы журнала внесли в список пропавшего в начале октября после визита в саудовское консульство в Стамбуле журналиста Джамаля Хашкаджи, американку Кристин Блейзи Форд, которая заявила о сексуальных домогательствах со стороны нынешнего судьи Верховного суда Бретта Кавано, бывшую актрису и нынешнюю супругу британского принца Гарри Меган Маркл, а также американского кинорежиссера Райана Куглера за фильм "Черная пантера" о темнокожем супергерое.

Помимо этого, звание могут присудить кампании March for Our Lives (англ.: "Марш за наши жизни"), начатой после стрельбы в школе Флориды, призванной привлечь внимание к необходимости ужесточить контроль над оружием, а также к разделенным на американской границе семьям мигрантов.

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Теги: Владимир Путин, Дональд Трамп, Джамаль Хашкаджи, Time

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