В Египте запретили продажу "желтых жилетов" на фоне протестов во Франции

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Египетские власти приняли решение ввести ограничения на продажу светоотражающих желтых жилетов, сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что на такой шаг местные власти пошли из-за опасений, что в Египте могут начаться протесты, подобные тем, что проходят во Франции.

По данным агентства, продавцы подобной продукции получили инструкции не продавать жилеты в розницу, а оптом - только зарегистрированным компаниям, которые должны будут получить специальное разрешение в полиции.

Такие ограничения, как ожидается, будут действовать до конца января.

Египетские власти опасаются, что оппозиционно настроенные жители страны могут предпринять попытку организации массовых протестов в январе - в годовщину беспорядков 2011 года.

25 января 2011 года - "День гнева"- стало началом массовых беспорядков в Египте, которые привели к отставке Хосни Мубарака, находившегося у власти с 1981 года.

В середине ноября во Франции начали проходить первые масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "желтые жилеты".

Первоначально демонстранты требовали лишь отмены решения о повышении налога на топливо, однако со временем перечень требований расширился. Протестующие стали выражать недовольство политикой правительства в целом.

Сначала акции в основном носили мирный характер. Однако постепенно протесты начали набирать силу и перерастать в столкновения демонстрантов с полицией. Пик протестного движения пришелся на 1 декабря, тогда в акциях приняли участие десятки тысяч человек, причем протесты переросли в настоящие беспорядки и погромы.