В Израиле вслед за Францией начались протесты "желтых жилетов"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Несколько сотен человек, одетых в "желтые жилеты", вышли в пятницу на улицы Тель-Авива и Иерусалима в знак протеста против повышения цен, сообщают израильские СМИ.

В частности, протестующие недовольны грядущим повышением цен на электричество, водоснабжение, а также на продукты питания.

"Как и Франция, Израилю не безразличны новости о новом повышении цен на повседневные нужды и товары", - говорится в пресс-релизе организаторов протестов в Израиле.

В середине ноября во Франции начали проходить первые масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "желтые жилеты". Первоначально демонстранты требовали лишь отмены решения о повышении налога на топливо, однако со временем перечень требований расширился. Протестующие стали выражать недовольство политикой правительства в целом. Носившие изначально мирный характер, акции постепенно начали набирать силу и перерастать в столкновения демонстрантов с полицией.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон отменил запланированное на 2019 год повышение налогов на топливо, он также объявил о мерах по улучшению социально-экономического положения населения.

Подобные демонстрации также прошли в Бельгии, Нидерландах, а также Греции и Великобританиии. Одетые в желтые светоотражающие жилеты жители европейских городов выходили на улицы, чтобы выразить недовольство.

Власти же Египта ранее ввели ограничения на продажу светоотражающих желтых жилетов. Такое решение вызвано опасениями, что оппозиционно настроенные египтяне, следуя примеру Франции и других европейских стран, могут предпринять попытку организации массовых протестов. По мнению египетских властей, такие акции могут пройти в январе - в годовщину беспорядков 2011 года, которые привели к отставке Хосни Мубарака, находившегося у власти с 1981 года.