Большинство французов остались недовольны телеобращением Макрона

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Большая часть французов осталась недовольна речью президента Франции Эмманюэля Макрона о социально-экономических мерах в ответ на протесты "желтых жилетов", свидетельствуют результаты опроса компании Odoxa для газеты Figaro и радиостанции France Info.

Согласно данным опубликованного во вторник опроса, 59% жителей страны заявили, что речь главы государства не убедила их.

Участников опроса также попросили оценить каждую отдельную меру, анонсированную президентом Франции. Так, например, 85% французов остались довольны решением не взымать со следующего года налоги с оплаты сверхурочных часов. Кроме того, 61% опрошенных позитивно оценили повышение на 100 евро минимального размера оплаты труда.

Между тем, по мнению 54% респондентов, движение "желтые жилеты" должно продолжать акции протеста, тогда как 46% считают правильным прекратить манифестации.

Телеобращение Макрона накануне посмотрели 23 млн телезрителей, что в два раза больше того количества французов, которые следили за выступлением лидера 27 ноября, когда он представил многолетний план по энергетике Франции.

Опрос проводился с вечера 10 декабря по 11 декабря. В нем приняли участие почти 1 тыс. французов.

В понедельник президент Франции Макрон в телеобращении к нации объявил о ряде мер по улучшению социально-экономического положения населения. Так, он заявил, что со следующего года во Франции на 100 евро будет увеличен ежемесячный минимальный размер оплаты труда, предусмотрены меры по улучшению обеспечения пенсионеров, работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без взимания налогов.

В середине ноября во Франции начали проходить первые масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "Желтые жилеты". Первоначально демонстранты требовали лишь отмены решения о повышении налога на бензин, однако со временем перечень требований расширился. Протестующие стали выражать недовольство политикой правительства в целом.

На начальной стадии акции в основном носили мирный характер. Однако постепенно протесты начали набирать силу и радикализовываться. Пик протестного движения пришелся на 1 декабря, тогда в акциях приняли участие десятки тысяч человек, причем протесты переросли в настоящие беспорядки и погромы.