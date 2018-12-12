Левые партии Франции попросили отложить голосование о доверии правительству

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Представители французских партий левого толка, которые ранее инициировали рассмотрение вопроса о вотуме недоверия правительству страны, призвали отложить намеченное на четверг голосование в парламенте, сообщают местные СМИ.

С такой просьбой представители трех партий - Социалистической партии, "Непокоренной Франции" и Французской коммунистической партии - обратились к спикеру Национального собрания Ришару Феррану. Они мотивировали просьбу отложить голосование событиями, произошедшими накануне в Страсбурге.

В совместном обращении партии заявили, что "не могут себе представить" обсуждения по вопросу о вотуме недоверия в данных обстоятельствах. "Вместо этого, необходимо продемонстрировать единство нации перед лицом варварских атак", - заявил глава французских социалистов Оливье Фор.

Ранее в среду сообщалось, что парламент Франции в четверг проведет голосование о вотуме недоверия правительству премьера Эдуара Филиппа. Оно было назначено на 16:30 по местному времени (18:30 по московскому времени).

Однако СМИ отмечают, что голосование вряд ли завершилось бы не в пользу правительства: так, партия президента Эммануэля Макрона "Вперед, Республика!" имеет 309 депутатов в 577-местной нижней палате парламента, и к тому же, в их союзниках числятся центристы, а это еще не менее 74 голосов. В то же время левые партии располагают лишь 62 мандатами.

Стрельба в Страсбурге произошла во вторник вечером. Личность стрелка установлена. По словам главы МВД Кристофа Кастанера, речь идет о человеке, который во Франции и ФРГ был ранее признан виновным в не связанных с терроризмом преступлениях. СМИ называют задержанного Шерифом Шекатом. По одним данным, жертвами стали два человека, по другим - трое. Еще около десяти получили ранения.

Госсекретарь в министерстве внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщал, что в ходе операции по поимке преступника были задержаны пять человек, сам стрелок мог покинуть территорию Франции и направиться в Германию. Полиция и жандармы продолжают поиски преступника.