В Страсбурге после стрельбы закрыты все центры культуры и спорта

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В Страсбурге отменены все развлекательные и праздничные мероприятия, закрыты все культурные и спортивные объекты после произошедшего накануне нападения в центре города, сообщают местные СМИ.

Знаменитая рождественская ярмарка в Страсбурге остается закрытой. Ожидается, что ярмарка также не будет работать в течение всего четверга.

Между тем, по всей Франции значительно усилены меры безопасности. В частности, стражи порядка увеличили свое присутствие в районе рождественских ярмарок во многих других городах страны, в том числе в Руане и Гавре.

Префектура департамента Верхний Рейн, в состав которого входит Страсбург, объявила в среду о введении дополнительных мер для обеспечения безопасности, в частности, на вокзалах.

В Париже в ночь на четверг в знак солидарности с погибшими и пострадавшими в результате нападения в Страсбурге выключат подсветку Эйфелевой башни. Мэр французской столицы Анна Идальго написала в своем аккаунте в твиттере, что "в полночь Эйфелева башня погаснет в память о жертвах атаки, произошедшей в Страсбурге".

Стрельба в Страсбурге произошла во вторник вечером. Личность стрелка установлена. По словам главы МВД Кристофа Кастанера, речь идет о человеке, который во Франции и ФРГ был ранее признан виновным в не связанных с терроризмом преступлениях. СМИ называют задержанного Шерифом Шекатом. По одним данным, жертвами стали два человека, по другим - трое. Еще около десяти получили ранения.

Госсекретарь в министерстве внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщал, что в ходе операции по поимке преступника были задержаны пять человек, сам стрелок мог покинуть территорию Франции и направиться в Германию. Полиция и жандармы продолжают поиски преступника.