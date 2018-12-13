СБУ заявила о доказательствах "разжигания межнациональной вражды" Московским патриархатом

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В ходе следственных действий у священнослужителей Украинской православной церкви (Московского патриархата) собрано достаточно доказательств фактов разжигания межнациональной вражды, заявляют в Службе безопасности Украины.

"Обыски и допросы, которые были, проводились в рамках конкретных уголовных производств, которые открыты не сегодня и не вчера", - рассказал заместитель главы СБУ Виктор Кононенко на брифинге в Киеве в четверг.

Он отметил, что в ходе этих обысков были изъяты материалы, которые свидетельствуют о проведении деятельности, направленной на разжигание межнациональной вражды.

"То есть, есть соответствующие доказательства. И в ходе допросов священников тоже. Материалы, которые нами изымались, размещены на сайте СБУ, - можете сами посмотреть, является это законным или противоправным. Я считаю, что, если говорят о том, что есть одна вера, а все другие верующие - это неканонично, раскольники - это ограничение их прав", - сказал он.

По утверждению Кононенко, "СБУ задокументировали намерения организовать в Киеве и других регионах провокации накануне проведения объединительного церковного собора".

"Согласно российским инструкциям было предложено провести на территории Киево-Печерской лавры в Киеве акций протеста против получения Украиной томоса и создания единой поместной православной церкви", - сказал зам главы СБУ.

По его данным, "настоятель лавры митрополит Павел должен был координировать действия протестующих".

Отвечая на вопрос о том, есть ли основания для задержания митрополита Павла, Кононенко сказал: "Нет, если будут, он будет задержан, пока их (оснований - ИФ) нет". "Для подозрения этого еще мало, но работа в этом плане проводится, митрополит Павел обязательно будет допрошен в рамках этого уголовного производства", - подчеркнул он.