Киевский патриархат предложит две кандидатуры на пост главы объединенной церкви

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Украинская православная церковь Киевского патриархата предложит две кандидатуры на пост предстоятеля единой православной церкви, которого изберут на Объединительном соборе 15 декабря, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, на Архиерейском соборе УПЦ-КП в четверг состоялось открытое голосование за кандидата на пост предстоятеля.

"Патриарх Филарет предложил выйти с единым кандидатом от УПЦ-КП в надежде, что его все поддержат единогласно", - сказал источник. По его словам, этим "кандидатом от патриарха Филарета" был митрополит Переяславский и Белоцерковский Эпифаний (Думенко). Большинство архиереев поддержали его кандидатуру, а 12 выступили против.

"Некоторые побоялись открыто идти против Филарета", - отметил собеседник агентства.

Он сообщил, что претендовать на пост предстоятеля Церкви может также митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич), у которого есть поддержка архиереев.

В то же время источник подчеркнул, что на Объединительном соборе голосование будет тайное.