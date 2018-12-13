Прокуратура Германии подключилась к расследованию атаки в Страсбурге

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Генрокуратура ФРГ начала расследование атаки на рождественском рынке в Страсбурге и возбудила дело в отношении 29-летнего подозреваемого Шарифа Шеката, пишет в четверг издание Der Tagesspiegel.

"В среду против Шеката возбуждено дело по подозрению в убийстве, попытке убийства и нанесении тяжких телесных повреждений", - приводит газета слова представителя ведомства.

Отмечается, что расследование начато "в связи с особым значением этого дела". Кроме того, в результате атаки на рождественском рынке шесть граждан ФРГ получили травмы.

Стрельба в Страсбурге произошла во вторник вечером. Погибли три человека. Личность стрелка установлена. По словам главы МВД Кристофа Кастанера, речь идет о человеке, который во Франции и ФРГ был ранее признан виновным в не связанных с терроризмом преступлениях. СМИ называют задержанного Шерифом Шекатом.

Госсекретарь в министерстве внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщал, что в ходе операции по поимке преступника задержаны пять человек, сам стрелок мог покинуть территорию Франции и перебраться в Германию.

Полиция и жандармы продолжают поиски преступника.