В мире

Прокуратура Германии подключилась к расследованию атаки в Страсбурге

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Генрокуратура ФРГ начала расследование атаки на рождественском рынке в Страсбурге и возбудила дело в отношении 29-летнего подозреваемого Шарифа Шеката, пишет в четверг издание Der Tagesspiegel.

"В среду против Шеката возбуждено дело по подозрению в убийстве, попытке убийства и нанесении тяжких телесных повреждений", - приводит газета слова представителя ведомства.

Отмечается, что расследование начато "в связи с особым значением этого дела". Кроме того, в результате атаки на рождественском рынке шесть граждан ФРГ получили травмы.

Стрельба в Страсбурге произошла во вторник вечером. Погибли три человека. Личность стрелка установлена. По словам главы МВД Кристофа Кастанера, речь идет о человеке, который во Франции и ФРГ был ранее признан виновным в не связанных с терроризмом преступлениях. СМИ называют задержанного Шерифом Шекатом.

Госсекретарь в министерстве внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщал, что в ходе операции по поимке преступника задержаны пять человек, сам стрелок мог покинуть территорию Франции и перебраться в Германию.

Полиция и жандармы продолжают поиски преступника.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Франция, Страсбург, Германия

Новости по теме

В мире
На Украине запретили еще 26 российских и советских книгНа Украине запретили еще 26 российских и советских книг
Под запретом оказались детская литература советских времен, современные издания для детей и подростков, а также детективыПодробнее
 СБУ заявила о доказательствах "разжигания межнациональной вражды" Московским патриархатомСБУ заявила о доказательствах "разжигания межнациональной вражды" Московским патриархатом
Настоятеля Киево-Печерской лавры подозревают в подготовке провокаций накануне Объединительного собораПодробнее
 Четыре человека погибли в результате катастрофы скоростного поезда в АнкареЧетыре человека погибли в результате катастрофы скоростного поезда в Анкаре
Более 40 получили раненияПодробнее
 Пентагон предостерег Турцию от наступления на позиции курдского ополчения в СирииПентагон предостерег Турцию от наступления на позиции курдского ополчения в Сирии
По его мнению, планы Турции могут создать опасность для американских военныхПодробнее
Боксер Усик намерен защищать Киево-Печерскую лавру в случае попытки ее захватаБоксер Усик намерен защищать Киево-Печерскую лавру в случае попытки ее захвата
"Если пойдут захватывать лавру, я стану на сторону монахов", - заявил абсолютный чемпион мира по боксуПодробнее
 Британские депутаты-консерваторы выразили доверие МэйБританские депутаты-консерваторы выразили доверие Мэй
200 человек проголосовали за премьера, 117 выступили за вотум недоверияПодробнее
 Бывшего адвоката Трампа приговорили к трем годам тюрьмыБывшего адвоката Трампа приговорили к трем годам тюрьмы
Юрист заявлял, что берет на себя ответственность за финансовые нарушения и дачу ложных показанийПодробнее
 Глава упраздненной Константинополем русской архиепископии попросил принять ее в РПЦГлава упраздненной Константинополем русской архиепископии попросил принять ее в РПЦ
Распущенный Западноевропейский экзархат с центром в Париже имеет 65 приходовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 12 декабря6 фото
12 декабря
Фотохроника 12 декабря
Лучшие фото недели10 фото
07 декабря
Лучшие фото недели
Фотохроника 11 декабря6 фото
11 декабря
Фотохроника 11 декабря
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВладивосток стал столицей Дальнего ВостокаСпортАртем Дзюба признан футболистом года по версии РФСВ РоссииКадыров заявил, что Чечня могла бы процветать, если бы ей дали больше денег и не мешалиЭкономикаСбербанк не будет вводить кешбэк по картамСпортЗаподозренный в употреблении допинга биатлонист Логинов выложил результаты пробВ миреБританские депутаты-консерваторы выразили доверие Мэй

Источник сообщил о земном происхождении дыры в обшивке "Союза"

Судя по всему, отверстие было загерметизировано, а поверх него смонтирована микрометеоритная защита Подробнее

Власти после реакции Путина начали проверять данные о пытках участников "Нового величия"

Владивосток стал столицей Дальнего Востока

Владивосток стал столицей Дальнего ВостокаС предложением о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток ранее выступил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко Подробнее

"Нафтогаз" заявил о выигранном иске в Нью-Йорке о получении сведений об активах "Газпрома"

Сборная России по биатлону выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU

Глава фонда "Вера" попросила Путина облегчить доступ к обезболивающим

Прокуратура начала проверку обстоятельств ареста и условий содержания Пономарева

Прокуратура начала проверку обстоятельств ареста и условий содержания ПономареваОб итогах проверки доложат Путину Подробнее

В Киевском патриархате назвали дату вручения томоса главе объединенной православной церкви Украины

Финская Valio начала производство сливочного масла в России

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');