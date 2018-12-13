В мире Конфликт РПЦ с Константинополем из-за Украины

В Киевском патриархате назвали дату вручения томоса главе объединенной православной церкви Украины

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Константинопольский патриарх Варфоломей передаст томос об автокефалии Украинской православной церкви лично избранному предстоятелю объединенной православной церкви на Украине 6 января 2019 года, сообщил глава информационного управления УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря), сообщает "Би-Би-Си Украина".

"Томос вселенского патриарха должен быть вручен предстоятелю 6 января", - сказал архиепископ Евстратий в четверг.

Он отметил, что 6 января в Константинополе "должна быть совершена божественная литургия, сослужения Вселенского патриарха и предстоятеля (поместной церкви), и после этого будет вручен томос".

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Говоря об объединительном соборе, архиепископ отметил, что иерархи УПЦ-КП придут на собор 15 декабря. Каждый возьмет с собой двух человек: одного клирика и одного монаха или мирянина.

По его словам, УПЦ-КП уже на соборе представит своего кандидата на главенство в поместной церкви. "У нас есть единственное предложение по кандидатуре, которую предложат собору", - сказал представитель Киевского патриархата. Он отметил, что голосование на соборе будет тайным.

Также архиепископ Евстратий сообщил, что комиссия представителей православных церквей Украины, которая ведет подготовку к объединительному собору, рассмотрела проект устава будущей поместной церкви.

"Мы прошли по проекту устава, который был предложен от Синода Вселенского патриархата. Дискутировали, некоторые вещи сохранены, некоторые вещи изменены, несколько отброшено", - сказал пресс-секретарь УПЦ-КП.

"Объединительный собор", намеченный на 15 декабря, призван создать на Украине церковь, независимую от Московского патриархата. Реализации этой идеи власти страны добиваются с апреля, когда президент Петр Порошенко обратился к патриарху Варфоломею с просьбой дать Украине томос об автокефалии.

Украинская православная церковь (Московского патриархата) от участия в этом проекте с самого начала отказалась. Кроме того, Синод УПЦ заявил, что патриарх Варфоломей не имеет права созывать на Украине какие-либо собрания и что решения, принятые этим "собором", не будут иметь никакой канонической и юридической силы.

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Теги: Украина, патриарх Варфоломей

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