Лукашенко заподозрил Москву в попытках инкорпорировать Белоруссию в Россию

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал мнение, что под предлогом "глубокой интеграции" Москва хочет инкорпорировать Беларусь в состав России.

"Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России", - заявил Лукашенко на пресс-конференции для российских журналистов в пятницу в Минске.

"Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране, и международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны", сказал Лукашенко.

По словам президента, идея инкорпорации поступает из Москвы под видом "глубокой интеграции". "Нам говорят - маневр (компенсация за налоговый маневр - ИФ) будет, когда будет, как некоторые говорят, более глубокая интеграция. А некоторые прямо говорят - мы готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав Российской Федерации", - рассказал Лукашенко.

Комментируя возобновление дискуссии о едином эмиссионном центре и валютном союзе, президент заявил, что "это значит создавать союз с крыши, а не с фундамента". "Тогда (в начале 2000-х годов - ИФ) не нужен был этот союз, который прописан в договоре. А сейчас много об этом начали говорить, я еще больше слышу", - сказал Лукашенко.

Накануне в Бресте премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании союзного Совмина Белоруссии и России заявил, что Москва готова и дальше углублять интеграцию с Минском вплоть до создания общего эмиссионного центра, суда и других органов.