В Минске оценили в $300 млн потери бюджета в 2019 году из-за налогового маневра в РФ

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Министерство финансов Белоруссии оценивает потери бюджета страны в 2019 году чуть более чем в $300 млн из-за начала реализации в РФ налогового маневра

"Суммарно бюджетные потери составляют Br630 млн", - заявил министр финансов Белоруссии Максим Ермолович журналистам в четверг в Бресте.

По словам министра, республиканский бюджет Белоруссии на 2019 год сформирован по пессимистическому сценарию работы экономики и учитывает негативное влияние налогового маневра на бюджет. "Поэтому в бюджет заложен самый худший сценарий развития этих переговоров (по налоговому маневру - ИФ)", - подчеркнул он.

В целом, говоря о потерях Белоруссии из-за налогового маневра в ближайшие годы, глава Минфина отметил, что "действительно видел оценки от $8 до $12 млрд".

"Оценки могут быть самые разные, они зависят от цены на нефть, и можно здесь фантазировать сколько угодно", - сказал министр

"Надеюсь, что нам удастся в переговорах избежать таких существенных потерь, мы найдем решение этой проблемы в ближайшее время", - сказал глава Минфина Белоруссии.

Ранее Минфин Белоруссии сообщал, что в течение шести лет страна может потерять около $10 млрд из-за реализации механизма налогового маневра в России в случае непринятия компенсационных мер.

Как сообщалось, белорусская сторона обеспокоена последствиями для национальной экономики налогового маневра в нефтяной отрасли РФ. Белоруссия импортирует нефть из России беспошлинно. В результате отмены в РФ экспортных пошлин на нефть стоимость российской нефти для Минска пропорционально вырастет. Это радикально снизит рентабельность нефтепереработки в Белоруссии.

Кроме того, в условиях единого таможенного пространства с РФ Белоруссия также будет вынуждена отменить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Ранее республиканский Минфин оценивал потери доходов белорусского бюджета в связи с полной отменой экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в сумму более $2 млрд, или около 4% ВВП.