Лукашенко объяснил запреты РФ на ввоз белорусских продуктов недобросовестной конкуренцией

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет об "атаках" в отношении белорусского продовольствия на российском рынке.

"Раз идет атака в отношении белорусской продукции, поставлена задача диверсифицировать рынки...Если Россия дальше будет проводить такую политику, мы, конечно, будем уходить на другие рынки", - сказал Лукашенко в четверг на встрече с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

По его словам, диверсификация экспорта - "это аксиома для любого государства, нельзя замыкаться даже на самое дружественное и братское государство - один рынок, не имея других". Белоруссия планирует сбалансировать свой экспорт, чтобы поставлять примерно по трети объемов на российский рынок, в Евросоюз, другие страны.

По словам А.Лукашенко, "в последнее время часто можно слышать о том, что Россия закрывает поставки той или иной белорусской продукции". "Обычная конкуренция", - считает он.

Президент также назвал необоснованными упреки в демпинге на российском рынке продовольствия. "Я часто руководителям России говорю: создайте компанию какую-то крупную, и мы через нее будем поставлять на всю Россию. То есть здесь просто идет недобросовестная конкуренция. Дело абсолютно не в качестве", - считает Лукашенко.