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Армию Сербии привели в боевую готовность из-за инцидента на границе с Косово

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Армия Сербии по распоряжению президента страны Александра Вучича приведена в субботу в состояние полной боевой готовности из-за ситуации на административной границе Сербии и автономного края Косово и Метохия, сообщает сербский телерадиоканал РТС.

По его данным, ситуация осложнилась после того, как 60 косовских спецназовцев вошли на территорию, прилегающую к озеру, снабжающему водой ГЭС "Газиводе" на административной границе Сербии и Косово. Занят и Центр экологии и спорта в населенном пункте Зубин Поток. При этом, как утверждает сербское министерство полиции, были задержаны сербы, "не совершившие никаких правонарушений".

Ввиду напряженной ситуации в состоянии повышенной готовности находятся также все подразделения полицейского спецназа Сербии, сообщил сербский министр полиции Небойша Стефанович.

РТС отмечает, что ситуация остается сложной, но больше никаких инцидентов пока не фиксировалось. Ожидается, что вскоре в правительстве Сербии оценку ситуации даст директор Канцелярии по делам Косово и Метохии Марко Джурич.

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Теги: Сербия, Косово
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