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СМИ узнали причину появления косовского спецназа в приграничном с Сербией районе

По их данным, военные оказались на границе в связи с визитом туда главы косовской администрации, из-за инцидента президент Сербии направил ноту протеста генсеку НАТО

СМИ узнали причину появления косовского спецназа в приграничном с Сербией районе
Фото: Reuters

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Размещение косовского спецназа на территории, прилежащей к озеру, обеспечивающему водой ГЭС "Газиводе" на границе Сербии и автономного края Косово и Метохия, было связано с визитом на это озеро главы косовской администрации Хашима Тачи, сообщил в субботу сербский телерадиоканал РТС.

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В связи со сложившейся ситуацией по распоряжению президента страны Александара Вучича ранее в субботу в состояние полной боевой готовности была приведена армия и полицейский спецназ Сербии.

К настоящему моменту Тачи уже покинул приграничный район.

В связи с инцидентом президент Сербии направил ноту протеста генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

Сербский автономный край Косово и Метохия, населенный албанским этническим большинством, в одностороннем порядке объявил независимость в 2008 году под названием Республика Косово. Этот шаг признали около 100 стран-членов ООН. Россия независимости Косово не признает.

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Теги: Сербия, Косово

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