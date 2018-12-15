Трамп назвал имя и.о руководителя аппарата Белого дома

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Исполнять обязанности главы аппарата Белого дома после ухода нынешнего будет директор административно-бюджетного управления администрации Мик Малвейни, сообщил президент США Дональд Трамп.

"Рад сообщить, что директор административно-бюджетного управления Мик Малвейни станет исполнять обязанности руководителя аппарата Белого дома вместо генерала Джона Келли", - написал президент в своем твиттере.

При этом он отметил, что Дж.Келли прекрасно служил стране и является "большим патриотом".

Об уходе Дж.Келли с поста главы аппарата Белого дома президент объявлял ранее.

СМИ называли в течение последнего времени нескольких кандидатов на освобождающийся пост, в том числе и нынешнего советника Д.Трампа, супруга его дочери Иванки Джареда Кушнера.