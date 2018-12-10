Глава аппарата вице-президента США отказался возглавить аппарат Трампа

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Основной кандидат на освобождающийся в конце года пост главы аппарата президента США Ник Эйерс отказался от соответствующего предложения Дональда Трампа, сообщает Associated Press.

По словам знакомого с ситуацией чиновника Белого дома, Трамп и Эйерс не договорились о сроке его службы, поэтому Эйерс будет помогать президенту вне администрации.

Эйерс подтвердил свое решение в твиттере в воскресенье, поблагодарив Дональда Трампа и вице-президента Майкла Пенса за предоставленную возможность поработать в Белом доме.

"Я покидаю (свой пост в Белом доме - ИФ) в конце года, но буду работать с командой MAGA (Make America Great Again, командой Трампа - ИФ), чтобы продвигать дело", - написал он.

Ник Эйерс, который занимает должность главы аппарата вице-президента Майкла Пенса, считался фаворитом на замещение освобождающегося в конце года места Джона Келли, главы аппарата президента США.

Как заявил осведомленный источник AP, Эйерс и Трамп обсуждали вакансию в течение нескольких месяцев. Н.Эйерс, у которого маленькие тройняшки, планировал покинуть администрацию в конце года и согласился служить только на временной основе до следующей весны.

По данным источника, в связи с тем, что Эйерс отказался от постоянной работы, президент рассматривает четырех кандидатов. В их числе директор бюджетного управления Белого дома Мик Мулвани.

Ранее сообщалось, что глава аппарата Белого дома Келли в ближайшее время может покинуть свой пост.

По данным телеканала CNN, в июле Келли объявил сотрудникам администрации о намерении уйти в отставку, однако Трамп уговорил его остаться на этом посту до 2020 года. Тем не менее, в последние дни они прекратили всяческие контакты между собой, отмечает телеканал.