Пентагон уже трое суток игнорирует предложения Шойгу обсудить ДРСМД

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Обращения министра обороны России Сергея Шойгу к главе Пентагона Джеймсу Мэттису спустя трое суток остались без ответа, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"По прошествии трех суток даже формальной реакции на данные предложения Минобороны России от американского военного ведомства не последовало", - заявил Конашенков.

"Все это говорит о нежелании американской стороны к аргументированному и профессиональному диалогу с Россией в интересах разрешения актуальных проблем обеспечения региональной и глобальной безопасности", - подчеркнул он.

По его словам, в обращении Шойгу подчеркивается, что "российская сторона готова к открытому и предметному диалогу с Пентагоном по всем актуальным проблемам совместной повестки".