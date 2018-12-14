Посол РФ в США усомнился в перспективах продления ДСНВ после 2021 года

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Перспективы продления после 2021 года Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) ставятся под сомнение, заявил в интервью "Российской газете" посол РФ в США Анатолий Антонов.

"К сожалению, вынужден констатировать, что в контексте ситуации с ДРСМД перспективы продления после 2021 года Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) ставятся под сомнение. Яркий пример - недавнее заявление председателя ОКНШ ВС США генерала Данфорда, который, по сути, увязал вопрос пролонгации ДСНВ с сохранением ДРСМД", - сказал он.

По словам Антонова, "ДСНВ - это договор, который многие называют "золотым стандартом" в области разоружения и переговорной практики. В случае его исчезновения никаких ограничений в отношении стратегических наступательных вооружений двух стран не будет. И тогда откроется прямой путь к неконтролируемой гонке вооружений".

"Нельзя допустить такого развития событий, ведь этот вопрос касается не только безопасности России и США, но и международного сообщества. Насколько мне известно, американская сторона продолжает определяться со своими подходами по данной проблематике. Хотелось бы надеяться, что благоразумие возобладает", - отметил дипломат.