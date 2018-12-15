Россия внесла на рассмотрение ГА ООН проект резолюции в поддержку сохранения и выполнения ДРСМД

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщили "Интерфаксу" в постпредстве РФ при Всемирной организации.

"Российской Федерацией 14 декабря внесен на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции в поддержку сохранения и выполнения ДРСМД, призывающий все стороны выполнять обязательства по данному соглашению и разрешать вопросы, относящиеся к выполнению принятых обязательств, при помощи предусмотренных в Договоре механизмов", - заявил пресс-секретарь российского постпредства при ООН Федор Стржижовский.

Он подчеркнул, что Россия "придает высокое значение сохранению ДРСМД, прекращение которого может серьезным образом подорвать международные механизмы в области нераспространения ОМУ (оружие массового уничтожения - ИФ) и контроля над вооружениями".

"Односторонние действия США по фактическому запуску не предусмотренной Договором процедуры "приостановления" своего участия ставят будущее ДРСМД под угрозу", - добавил он.