В мире

В протестной акции "желтых жилетов" приняли участие не менее 66 тысяч человек

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Не менее 66 тысяч человек приняли участие в демонстрациях "желтых жилетов" во Франции по состоянию на 20:00 по московскому времени, сообщает в субботу телеканал BFM со ссылкой на МВД страны.

Отмечается, что в акции, прошедшей в прошлую субботу, приняли участие не менее 126 тысяч.

Ранее сообщалось, что к акции 15 декабря власти Франции привлекли около 69 тысяч полицейских.

Акции протеста "желтых жилетов" традиционно проводятся по субботам. Они начались в ноябре. Участники стремятся привлечь внимание властей к своим финансовым трудностям. До сих пор демонстрации были очень многолюдными, случались масштабные столкновения с полицией.

Активность "желтых жилетов", как полагают СМИ, на этой неделе пошла на убыль, благодаря объявленным президентом Франции Эммануэлем Макроном мерам по поддержке малоимущих. Кроме того, внимание протестующих мог отвлечь недавний теракт в Страсбурге.

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Теги: Франция

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