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Число жертв стрельбы в Страсбурге выросло до четырех

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Число жертв нападения в Страсбурге увеличилось до четырех. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Ранее сообщалось о трех погибших. Пострадали в результате инцидента более десяти человек, многие из которых в критическом состоянии.

Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге произошла во вторник вечером.

Сотрудники полиции Франции в четверг вечером застрелили 29-летнего Шерифа Шеката, подозреваемого в нападении в Страсбурге.

В пятницу в Страсбург направляется президент Франции Эммануэль Макрон. Он намерен выразить поддержку семьям погибших и пострадавших.

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Теги: Страсбург, Франция

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