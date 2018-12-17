Франция введет налог для технологических гигантов с 2019 года, не дожидаясь решения ЕС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Франция обложит новым налогом крупные зарубежные технологические компании, включая Google и Facebook, с начала 2019 года, не дожидаясь решения Евросоюза по этому вопросу, пишет газета The Financial Times.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил журналистам в понедельник, что введение такого налога в стране со следующего года позволит властям привлекать порядка 500 млн евро в год.

В начале декабря Ле Мэр заявил, что Франция будет действовать сама при принятии решения о новом налоге для работающих в стране международных технологических компаний, если общеевропейское соглашение по этому вопросу не будет достигнуто до марта. Однако меры, объявленные президентом Франции Эммануэлем Макроном в ответ на массовые протесты, потребовали от правительства дополнительных расходов, что вынудило его искать новые источники дохода.

Как сообщалось, Макрон был вынужден принять серьезные меры, чтобы ослабить напряженность в стране, по которой прокатилась волна протестных акций так называемых "желтых жилетов". Французский президент объявил о том, что минимальный размер заработной платы в стране со следующего года будет увеличен на 100 евро. Среди других мер - отказ от повышения ставки отчислений в фонд социального страхования для пенсионеров. Кроме того, со следующего года работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без взимания налогов, объявил Макрон.

Ранее власти Франции уже пошли на уступки "желтым жилетам", отказавшись от повышения налога на горючее.

Министр по вопросам бюджета Франции Жеральд Дарманен оценил бюджетные расходы, связанные с объявленными мерами, в 10 млрд евро. По его оценкам, дефицит бюджета Франции в 2019 году может достичь 3,4% ВВП.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил в интервью изданию Les Echos, что дефицит бюджета страны в следующем году составит около 3,2% ВВП в связи с планируемым сокращением расходов везде, где это возможно. По его оценкам, меры сокращения расходов позволят властям сэкономить порядка 4 млрд евро.

Он также сообщил, что правительство Франции отложит на год планировавшееся на 2019 год снижение налога на прибыль для большинства крупных компаний. Корпоративный налог будет снижен до 31% с 33% лишь для компаний с годовой выручкой менее 250 млн евро, сообщил Филипп.