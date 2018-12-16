Грузинская оппозиция направилась на акцию в Телави, где пройдет инаугурация

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Колонна из нескольких десятков автомобилей с представителями грузинской оппозиции утром в воскресенье выдвинулась из Тбилиси в город Телави, чтобы провести там акцию с требованием аннулирования итогов президентских выборов.

Акция запланирована на площади у Царского дворца, где должна пройти церемония инаугурации избранного президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Как сообщают грузинские СМИ, автоколонну оппозиционеров полиция не пропустила в Телави по кратчайшей дороге через Гомборский перевал и оппозиционерам пришлось направиться в Телави объездным путем.

Сообщается также и о том, что центр Телави полностью перекрыт полицейскими, которые не пропускают на центральные улицы автотранспорт. Полицейские оцепили также и периметр Царского дворца, где оппозиционеры намереваются провести свою акцию.

Телавская мэрия выделила представителям оппозиции для проведения акции территорию на окраине города.

Как заявил журналистам один лидеров оппозиции Гиоргий Вашадзе, акция протеста будет проведена в Телави в центре города, несмотря на создаваемые полицией препятствия.