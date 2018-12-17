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Трамп раскритиковал экс-прокурора США за поддержку расследования Мюллера

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что бывший генеральный прокурор Джефф Сешнс "должен стыдиться", что позволил специальному прокурору Роберту Мюллеру продолжить расследование предполагаемого российского вмешательства в выборы-2016, заявил он в твиттере.

"Люди начинают видеть и понимать, что все это охота на ведьм. Джефф Сешнс должен стыдиться в первую очередь, что позволил начать этот всеобщий обман", - написал Трамп в одном из серии твитов. Само расследование он назвал "мошенничеством демократов", которое "очень плохо для нашей страны".

"Они (прокуроры из команды Мюллера - ИФ) заманивают людей в ловушку для искажений, лжи и несвязанных вещей, которые имели место много лет назад. Ничего общего со сговором. Мошенничество демократов", - заключил Трамп.

Специальный прокурор США Роберт Мюллер проводит в США расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года, а также о возможных связях предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с Россией.

Москва отвергает все обвинения во вмешательстве в американские выборы.

Президент США уже неоднократно критиковал расследование спецпрокурора Мюллера, посвященное возможному сговору Трампа с Москвой для победы на выборах в 2016 году.

Ранее в ноябре президент США принял отставку генпрокурора Джеффа Сешнса, при котором было инициировано это расследование.

Сам Дональд Трамп неоднократно заявлял, что мог бы самостоятельно прекратить это расследование и распустить команду Мюллера, но не хочет этого делать.

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Теги: США, Дональд Трамп, Джефф Сешнз, Роберт Мюллер

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