Сенату США представят новый отчет о "российском вмешательстве" в выборы в пользу Трампа

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Россия в ходе так называемого "вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году действовала в пользу кандидата в президенты Дональда Трампа, считают эксперты Проекта вычислительной пропаганды Оксфордского университета и фирмы сетевого анализа Graphika.

Они подготовили для Комитета по разведке сената США "самый развернутый анализ компании по дезинформации, развернутой Россией", основываясь на миллионах сообщений, видеоматериалов, фотоснимков "всех важнейших социальных и медиаплатформ", включая Facebook, Twitter и Google, пишет газета Washington Post, которая располагает черновиком документа.

"Ясно то, что все сообщения были направлены на то, чтобы принести пользу Республиканской партии, и в частности Дональду Трампу", - говорится в докладе.

Эксперты утверждают, что усилия России по манипулированию американцами резко выросли в 2014 году и нарастали с каждым последующим годом.