Посол Канады в Китае встретился со вторым канадцем, задержанным в КНР

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Посол Канады в Китае Джон Маккаллум посетил второго гражданина Канады, задержанного КНР, пишет The Star. Джон Маккаллум встретился с предпринимателем Майклом Спэвором в воскресенье. Ранее сообщалось, что посол Канады в КНР в пятницу посетил первого канадца, задержанного в Пекине, бывшего дипломата Майкла Коврига.

Как следует из сообщения Министерства международных дел и международной торговли Канады, сотрудники консульских служб страны будут продолжать предоставлять услуги Спэвору, Ковригу и их семьям.

По мнению бывшего главы бюро консульских дел МИДа Канады Гара Пэрди, тот факт, что канадские чиновники смогли получить доступ к своим гражданам, задержанным в КНР, в течение нескольких дней, "довольно необычен". Он считает, что это обнадеживающий знак.

Как Майкла Коврига, так и Майкла Спэйвора задержали по подозрению в попытке навредить национальной безопасности КНР.

Незадолго до задержания канадцев в Китае в Ванкувере была взята под стражу финансовый директор китайской Huawei Мэн Ваньчжоу, которую США обвиняют в нарушении режима санкций в отношении Ирана, под залог в $7,5 млн.

Ранее на этой неделе канадский суд освободил ее под залог.