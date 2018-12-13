Власти Китая подтвердили информацию о расследовании в отношении двух канадцев

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Власти КНР подтвердили информацию о расследовании в отношении двух канадцев в связи с подозрениями в их причастности к деятельности, представляющей угрозу безопасности Китая, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на представителя МИД КНР Лю Кана.

Он пояснил, что бывший канадский дипломат Майкл Ковриг и бизнес-консультант Майкл Спавор в понедельник подпали под действие "принудительных мер" в разных районах Китая.

Однако Лю Кан не уточнил, были ли арестованы Ковриг и Спавор, отмечают СМИ.

Расследование в отношении экс-дипломата и консультанта проводится на фоне обострения канадско-китайских отношений после ареста финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу в Ванкувере.

Канадские СМИ ранее сообщали, что Спавор является директором международной неправительственной организации Paektu Cultural Exchange, расположенной в Китае, которая содействует развитию спортивных, культурных, туристических и деловых обменов с Северной Кореей. Спавор встречался с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, а также организовывал визит в КНДР бывшего игрока НБА Денниса Родмана.

Ковриг ранее работал в Пекине и в Гонконге, а также в ООН в Нью-Йорке. В настоящее время он является старшим советником по Северо-Восточной Азии в Международной кризисной группе.