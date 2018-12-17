Британский генпрокурор призывал сместить премьера-министра после Brexit

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор, член Консервативной партии Джеффри Кокс в ходе разговора с членами британского Кабмина призвал после Brexit отстранить от должности премьер-министра Терезу Мэй, чтобы получить возможность провести новые переговоры по ее сделке по Brexit, сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на источники.

В ходе совещания с участием главы МИД Великобритании Джереми Хантом, главы МВД Саджида Джавида и министром юстиции Майклом Гоувом, Кокс, по данным газеты, заявил, что пока министрам стоит согласиться на предложенную премьером сделку по Brexit.

Совещание состоялось 11 ноября, незадолго до того, как сделку по Brexit одобрил британский Кабмин, отмечает газета.

По словам генпрокурора, которые приводит газета, Мэй к апрелю следующего года "необходимо будет отстранить ..., чтобы мы могли заняться следующей стадией (переговоров с ЕС - ИФ)".

ЕС неоднократно заявлял, что соглашение о выходе Великобритании из ЕС окончательное и не подлежит пересмотру. Однако после выхода Великобритании из ЕС в марте 2019 года наступает так называемый переходный период, в ходе которого, стороны планируют обсуждать свои будущие отношения. При этом, если сделка о выходе Великобритании из ЕС сорвется, то переходного периода не будет.

Другие министры, по данным газеты, были удивлены подобным заявлением генпрокурора.

В ходе того же разговора, отмечает газета Хант заявил, что, по его мнению, сделка Мэй по Brexit не сможет получить одобрения в парламенте.

Однако представитель Кокса заявил газете, что "любые предположения о том, что он призывал к отстранению премьер-министра" не являются правдивыми.

На прошлой неделе Мэй заявила, что решила перенести на более поздний срок планировавшееся на вторник голосование в парламенте по соглашению о Brexit из-за обеспокоенности по поводу плана по ирландской границе.

Затем в комитете консерваторов прошло голосование о доверии Мэй как лидеру партии, которое она выдержала.

Сама Мэй заявляла, что она не планирует быть лидером Консервативной партии на всеобщих выборах в Великобритании в 2022 году.