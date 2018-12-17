В США заявили о попытке России повлиять на выборы 2016 года через афроамериканцев

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Россия, в ходе кампании по влиянию на президентские выборы США 2016 года уделяла особое внимание сообществу афроамериканцев, сообщает в понедельник издание The New York Times со ссылкой на доклад для комитета по разведке Сената США.

Доклад подготовили компания по обеспечению информационной безопасности New Knowledge, расположенная в Остине (штат Техас), и специалисты Колумбийского университета.

Также New York Times упоминает еще один доклад, посвященный "российскому вмешательству" и подготовленный Проектом исследования вычислительной пропаганды Оксфордского университета и фирмой сетевого анализа Graphika.

В обоих исследованиях, в том, что касается попыток повлиять на исход выборов 2016 года, ответственность возлагается на "Агентство интернет-исследований", которое фигурирует в расследовании спецпрокурора США по "российскому делу" Роберта Мюллера.

"Противоречия на расовой почве и чувство отчуждения по-настоящему существуют в Америке в течение десятилетий. "Агентство интернет-исследований" не создавало их (противоречия - ИФ). Оно эксплуатирует их", - заявила один из авторов исследования из New Knowledge Рене Диреста.

"Наиболее продуктивные усилия "Агентства интернет-исследований" в фейсбуке и инстаграме были в особенности направлены против общин афроамериканцев и, как кажется, фокусировались на расширении афроамериканской аудитории и на мобилизации чернокожих американцев в качестве своего актива", - утверждается в докладе New Knowledge.

Согласно исследованию, в рамках российской кампании на работу с афроамериканским сообществом выделялись десятки аккаунтов и страниц, в то время, как для других этнических и религиозных групп - "одна или две" страницы. В докладе упоминается 81 страница в фейсбуке, якобы созданная "Агентством интернет-исследований": из них 30 были предназначены для афроамериканцев, и имели 1,2 млн фолловеров. При этом для сторонников правых взглядов выделили 25 страниц, которые, правда, привлекли 1,4 млн фолловеров. У адептов левых взглядов - семь страниц с 689 045 фолловеров.

Однако доклад не уточняет, почему РФ уделяла такое внимание афроамериканской аудитории.

"Трудно судить, имели ли подобные усилия существенный эффект", - пишет The New York Times.

По данным газеты, в 2016 году впервые за 20 лет зафиксировано снижение явки афроамериканцев на президентских выборах, но невозможно определить, стало ли это результатом российской кампании.

The New York Times отмечает, что два новых доклада по российскому вмешательству подтверждают ранние выводы относительно целей кампании РФ: помочь республиканцу Дональду Трампу, помешать кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон победить и усугубить существующие в американском обществе противоречия.

При этом в New Knowledge полагают, что Россия продолжает вести деятельность в этом направлении. "Активные и непрерывные операции по вмешательству продолжаются на нескольких (цифровых - ИФ) платформах", - отмечает доклад.

Газета добавляет, что доклады основаны на данных, предоставленных компаниями Facebook, Twitter, Google и другими.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать отчет о "вмешательстве" России в президентские выборы в США в 2016 году, составленный Оксфордским университетом и фирмой сетевого анализа Graphika.

В ходе общения с журналистами в понедельник пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать отчет, в котором, в частности, говорится, что сообщения, распространявшиеся "Агентством интернет-исследований" и другими структурами, "явно стремились принести пользу Республиканской партии и, в частности, Трампу". Он от комментариев отказался. "Не могу прокомментировать, потому что я не видел документа, на который вы ссылаетесь. Я не знаю, о каких сообщениях этого "Агентства интернет-исследований" идет речь. Поэтому, не имея информации, к сожалению, я лишен возможности это комментировать", - сказал Песков.