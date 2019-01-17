Главные новости
В РоссииДерипаска подал к Зюганову иск на 1 млн рублейВ миреВ кампусе университета в Лионе произошли несколько взрывовВ РоссииПочти каждый второй россиянин признался в чувстве стыда из-за распада СССР
В мире

Facebook удалил 512 российских страниц и аккаунтов за пропаганду

Компания сообщила, что удаленные страницы использовались Россией для двух информационных операций

Facebook удалил 512 российских страниц и аккаунтов за пропаганду
Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Компания Facebook удалила из своей социальной сети, а также из Instagram 512 страниц и аккаунтов, связанных с Россией и использовавшихся в целях пропаганды, заявил глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер.

В миреВ США заявили о попытке России повлиять на выборы 2016 года через афроамериканцевВ США заявили о попытке России повлиять на выборы 2016 года через афроамериканцевЧитать подробнее

"Как мы обнаружили, две (информационные - ИФ) операции направлялись из России: одна из них проходила в целом ряде стран, вторая - отдельно на Украине. Мы не обнаружили каких-либо связей между этими операциями, но в них использовалась похожая тактика - создать сеть аккаунтов, чтобы таким образом скрыть их происхождение и цели", - говорится в заявлении Глейхера.

Согласно документу, первая "операция" затрагивала страны Балтии, Центральной Азии, Кавказа, Центральной и Восточной Европы. В рамках противодействия этим действиям Facebook удалил 364 страницы и аккаунта. Их тематикой была критика НАТО, протесты и проблемы коррупции.

По оценкам Facebook, на публикации, связанные с этими страницами, было затрачено $135 тыс. - в евро, рублях и долларах США; объявления размещались с октября 2013 года по январь 2019 года.

В ходе второй "операции", имеющей отношение к Украине, через "фейковые" страницы распространялись новости, связанные с НАТО, протестами и здравоохранением. В итоге Facebook удалил 26 страниц, 77 аккаунтов и 4 группы в соцсети, а также 41 аккаунт в Instagram. На публикации, размещавшиеся здесь с января по декабрь 2018 года, выделялись $25 тыс., утверждают в Facebook.

Использовавшиеся в рамках этой "операции" приемы демонстрируют сходство с активностью, связанной с Россией и зафиксированной в преддверии промежуточных выборов в США в 2018 году.

"Наши усилия в сфере безопасности продолжаются, чтобы помочь нам быть на шаг вперед (противника - ИФ) и раскрывать такого рода злоупотребления, особенно в связи с важными политическими явлениями и выборами в Европе в этом году", - добавил Глейхер.

В ноябре 2018 года в рамках борьбы с вмешательством в промежуточные выборы было заблокировано 30 аккаунтов Facebook и 85 учетных записей Instagram, которые, как предполагается, использовались для "скоординированного недостойного поведения".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Facebook

Новости по теме

В мире
Facebook удалил 512 российских страниц и аккаунтов за пропагандуFacebook удалил 512 российских страниц и аккаунтов за пропаганду
Компания сообщила, что удаленные страницы использовались Россией для двух информационных операцийПодробнее
 В кампусе университета в Лионе произошли несколько взрывовВ кампусе университета в Лионе произошли несколько взрывов
Предположительно, во время строительных работ в здании взорвались баллоны с газомПодробнее
 Прокуратура США заподозрила Huawei в краже торговых секретовПрокуратура США заподозрила Huawei в краже торговых секретов
Первые иски против китайской корпорации были поданы еще в 2014 году, T-Mobile обвинила Huawei в том, что ее сотрудники фотографировали робота в тестовой лабораторииПодробнее
 Демократы потребовали допросить переводчиков о встречах Трампа с ПутинымДемократы потребовали допросить переводчиков о встречах Трампа с Путиным
Трамп принял меры секретности, чтобы никто не узнал о содержании его разговоров с ПутинымПодробнее
Британский парламент выразил доверие правительству МэйБританский парламент выразил доверие правительству Мэй
Теперь Мэй не нужно менять состав правительства или проводить досрочные выборыПодробнее
 В ЕС согласовали санкции против подозреваемых в отравлении СкрипаляВ ЕС согласовали санкции против подозреваемых в отравлении Скрипаля
Официальное заявление в ЕС сделают только после заседания Совета по иностранным делам 21 январяПодробнее
 В Дублине начали готовиться к выходу Великобритании из ЕС по "жесткому" сценариюВ Дублине начали готовиться к выходу Великобритании из ЕС по "жесткому" сценарию
В правительстве страны считают, что лучшим вариантом стала бы ратификация существующего соглашения с ЕСПодробнее
 McDonald's лишился прав на "Биг-Мак" в ЕвропеMcDonald’s лишился прав на "Биг-Мак" в Европе
Спор открыла ирландская сеть ресторанов Supermac's, которой до сих пор не позволяли открывать рестораны в ЕСПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 16 января6 фото
16 января
Фотохроника 16 января
Международный автосалон в Детройте10 фото
16 января
Международный автосалон в Детройте
Лучшие фото недели10 фото
11 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииДерипаска подал к Зюганову иск на 1 млн рублейВ миреВ кампусе университета в Лионе произошли несколько взрывовВ РоссииПочти каждый второй россиянин признался в чувстве стыда из-за распада СССРВ миреПрокуратура США заподозрила Huawei в краже торговых секретовВ РоссииВоеннослужащим запаса могут на пять лет запретить пользоваться соцсетямиВ миреБританский парламент выразил доверие правительству Мэй

Убийцы казахстанского фигуриста Тена получили по 18 лет колонии

Умер последний из фронтовых кинооператоров Борис Соколов

Мэр Назрани решил снизить зарплату руководству ЖКХ и повысить ее дворникам

Алекперов купил акций "ЛУКОЙЛа" на $55 млн на внебиржевом рынке

При пожаре в офисном центре в Перми пострадали 14 человек

Метеорологи развеяли миф о морозах на Крещение

Facebook удалил 512 российских страниц и аккаунтов за пропаганду

Facebook удалил 512 российских страниц и аккаунтов за пропагандуКомпания сообщила, что удаленные страницы использовались Россией для двух информационных операций Подробнее

Россияне смогут увидеть сближение Луны и звезды Альдебаран в ночь на пятницу

Суд прекратил дело жителя Прикамья, отрицавшего итоги Нюрнбергского процесса

Роскомнадзор повторно потребовал у вещателя "Би-би-си" в РФ сведения об иностранном владении

Hitachi подтвердила заморозку проекта по строительству АЭС в Великобритании

Россия изготовила для проекта OneWeb пять ракет и получила около $1 млрд

Источник сообщил, что Настя Рыбка и Алекс Лесли могут не опасаться преследования в РФ

Самолет ВМС США провел разведку над закрытым районом учений ВМФ России вблизи Сирии

Жильцам пострадавшего от взрыва газа дома в Шахтах разрешили вернуться в квартиры

Российский теннисист Медведев вышел в третий круг Australian Open

Верховная рада приняла закон о порядке перехода общин из одной церкви в другую

В ЦБ заявили об ожидании инфляции около 5% в годовом выражении по итогам января

ФСО предложило скрыть данные поставщиков при ее госзакупках

Американец планировал напасть на Белый дом с противотанковой ракетой

Змея укусила ребенка в торговом центре Красноярска

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');