РФ выразила готовность опубликовать переписку по взлому серверов демпартии США

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - РФ готова предать гласности переписку с коллегами из США по ситуации со взломом серверов демократической партии в 2016 году. Об этом сообщил заместитель директора Национального компьютерного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

"Мы готовы опубликовать всю имеющуюся переписку в случае, если американская сторона даст на это согласие",- сказал на брифинге во вторник Мурашов.

Он отметил, что в настоящий момент содержание переписки между РФ и США является засекреченной информацией.

В июле 2016 года сообщалось, что хакеры атаковали серверы Национального комитета Демократической партии. 28 июля пресса сообщила, что ФБР также расследует взлом сетей комитета Демократической партии США по выборам в конгресс (DCCC), который собирает деньги для демократов-кандидатов в конгрессмены.

В штабе Клинтон предположили, что к атакам могли быть причастны российские хакеры, которые якобы пытались обнаружить информацию, дискредитирующую демократов, и тем самым помочь кампании Дональда Трампа. В Кремле заявили, что эти обвинения беспочвенны и что Россия не вмешивается во внутреннюю политику США.

22 июля сайт WikiLeaks опубликовал электронные письма Демократической партии, которые попали в открытый доступ в результате хакерской атаки.

Американские спецслужбы обвиняют в причастности ко взлому Россию. Специальный прокурор США Роберт Мюллер проводит в стране расследование о вероятном вмешательстве России в выборы 2016 года, а также о возможных связях предвыборного штаба президента США Трампа с Россией.

Москва отвергает все обвинения во вмешательстве в американские выборы.

20 апреля 2018 года Национальный комитет Демократической партии США подал многомиллионный иск в суд в отношении правительства России, предвыборной команды президента США Дональда Трампа и организации WikiLeaks. В нем говорится, что сотрудники предвыборной кампании Трампа вступили в сговор с руководством России и российской военной разведкой, чтобы "навредить" кандидату в президенты от демократов Хиллари Клинтон и помочь Трампу на выборах, взломав компьютерные сети Демократической партии и распространив полученные материалы.

Комитет Демпартии заявляет, что кибератака негативно сказалась на его возможности общаться с избирателями, собирать пожертвования и в целом проводить эффективную работу, а ее работники, в некоторых случаях, после атаки получали угрозы убийства.

Кроме того, истцы требуют, чтобы ответчики признали факт подобного заговора.