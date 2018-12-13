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В мире Конфликт в Керченском проливе

Порошенко заявил, что НАТО займется мониторингом в Черном и Азовском морях

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко заявил о достижении договоренности об организации Североатлантическим альянсом воздушного и морского мониторинга ситуации в Азово-Черноморском регионе.

"Мы договорились, что НАТО будет следить за ситуацией в Азовском море и будет обеспечивать безопасность в регионе. Это то, что нам сейчас нужно", - сказал Порошенко в четверг на совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в Брюсселе.

Столтенберг, выступивший перед Порошенко, о наличии такой договоренности не упомянул, однако сообщил, что НАТО продолжит оказывать помощь и поддержку Украине.

В официальном аккаунте Порошенко в твиттере после пресс-конференции был размещен твит на английском языке: "Усиление постоянного присутствия НАТО в Черном море необходимо для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности и обеспечения безопасности в регионе. Мы приветствовали бы запуск миссий НАТО по воздушному и морскому мониторингу".

Твит президента на украинском языке на эту же тему звучал следующим образом: "Считаю, что НАТО должно усилить постоянное присутствие в Черном море, чтобы предотвратить дальнейшее обострение и обеспечить безопасность в регионе. Мы поддерживаем запуск мониторинга воздушного и морского пространства миссией НАТО".

Инцидент в проливе

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. При этом трое украинских моряков получили ранения.

24 украинских моряка были арестованы. ФСБ РФ предъявила им обвинение в незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

В Киеве задержанных моряков называют военнопленными. В ФСБ заявили, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

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Теги: Украина, Петр Порошенко

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