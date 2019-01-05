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США вновь потребовали от Анкары отказаться от российских систем С-400

Американская делегация обсуждала в Турции условия продажи зенитных ракетных комплексов Patriot

США вновь потребовали от Анкары отказаться от российских систем С-400
Российский зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф"
Фото: ТАСС, Сергей Мальгавко

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Американская делегация, прибывшая на этой неделе в Анкару для обсуждения условий продажи зенитных ракетных комплексов Patriot, выдвигала в качестве условия этой сделки отказ Турции от приобретения российских систем С-400, сообщает издание "Йени шафак".

"Вашингтон в четверг выдвинул условие, что Турция должна отменить заказ на сделанные Россией зенитные ракетные комплексы С-400 в обмен на собранные США Patriot", - пишет газета.

"Йени шафак" отмечает, что такие требования прозвучали во время встречи американской делегации с представителями Минобороны и МИД Турции.

Однако, уточняет издание, предложение США о продаже систем Patriot не предусматривало ни передачу технологий, ни скидку, хотя Анкара ранее требовала включить оба этих элемента в финальный вариант соглашения - до того, как Турция примет окончательное решение о покупке Patriot.

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В то же время, пишет "Йени шафак", соглашение о покупке С-400 оказалось для турецкой стороны значительно дешевле, чем предложения Вашингтона по поводу Patriot.

Газета также называет стремление США поставить Турции Patriot "последней попыткой воспрепятствовать приобретению Турцией российских C-400".

В минувшем декабре стало известно, что госдепартамент США одобрил продажу Турции ракетных комплексов Patriot на сумму $3,5 млрд.

Турция дважды отклоняла предложение по Patriot первый раз в пользу китайских комплексов, второй - в пользу С-400. США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

Зенитный ракетный комплекс (ЗРС) С-400 "Триумф" предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, может применяться против наземных объектов. Комплекс способен обнаруживать цели на дальности до 600 километров, поражать их на дальности 400 километров и на высоте до 30 километров.

ЗРК Patriot PAC-3 был принят на вооружение США в 2001 году. Вероятность поражения самолета - 0,8-0,9, тактической ракеты - 0,6-0,8 одной ракетой в отсутствие помех. Максимальная скорость цели - 1600 м/c. Высота поражения баллистических целей - до 15 км. В последних версиях высота поражения повышена до 20 км.

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Теги: Турция, США, Patriot, С-400

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