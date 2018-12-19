Главные новости
В РоссииЗакон об обращении с животными принят Госдумой спустя восемь лет после внесенияСпортМутко покинул пост президента РФСВ РоссииИркутского полицейского уволили после обвинения в групповом изнасиловании
В мире Brexit

В ЕС начали готовиться к проведению Brexit без соглашения

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Еврокомиссия основательно готовится к варианту Brexit без соглашения с Великобританией и приступает к реализации специального плана действий для сценария "без сделки".

"На столе соглашение о выходе. Лучшим решением было бы ратифицировать это соглашение, потому что его задачей является сократить в очень значительной степени нежелательные последствия. И оно поможет заложить будущие отношения между Европейским союзом и Соединенным Королевством. Но мы знаем, что риск Brexit без соглашения существует. И мы должны к этому подготовиться. Вот почему возник чрезвычайный план", - объяснил на пресс-конференции в Брюсселе заместитель председателя ЕК по евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис.

В миреБританский парламент проголосует по соглашению по Brexit после 13 январяЧитать подробнее

"Если вы озабочены вопросами экономики, если вы желаете избежать нежелательных последствий, лучшим решением будет остаться в Европейском союзе. Было принято (на референдуме в Великобритании - ИФ) решение выйти из Европейского союза. В таком случае лучше выйти с соглашением, чем без него. Если же нет соглашения, то лучше подготовиться с целью уменьшить масштаб ущерба", - добавил зампред ЕК.

Он сообщил, что координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье проинформировал в среду Еврокомиссию о ситуации в Великобритании вокруг соглашения о выходе страны из Евросоюза.

В материалах Еврокомиссии, распространенных в среду, отмечается, что, "учитывая сохраняющуюся неопределенность в Великобритании относительно ратификации соглашения о выходе, согласованного между ЕС и Великобританией 25 ноября 2018 года, и призыв Европейского совета (статья 50 Договора о ЕС) на прошлой неделе активизировать работу по обеспечению готовности на всех уровнях и при любом результате, Европейская комиссия сегодня приступила к реализации своего чрезвычайного плана действий в ситуации "без сделки".

Это подтверждает обязательство комиссии принять все необходимые предложения по варианту "без сделки" до конца года, отмечается в коммюнике.

Объявленный в среду пакет включает в себя 14 мер в ограниченном количестве областей, где сценарий "без сделки" создаст серьезные помехи для граждан и бизнеса в Евросоюзе 27 государств. Это касается, среди прочего, финансовых услуг, воздушного транспорта, таможни и политики защиты климата.

В миреБританские власти задействуют 3,5 тыс. военных в случае реализации жесткого BrexitЧитать подробнее

"Комиссия считает важным и срочным принять эти меры сегодня, чтобы гарантировать, что необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств могут быть применены 30 марта 2019 года с целью ограничить наиболее значительный ущерб, вызванный сценарием "без сделки" в этих областях", - сообщил исполнительный орган ЕС.

В коммюнике ЕК отмечается, что эти меры не могут смягчить общее воздействие сценария "без сделки" и не восполнят отсутствия всех преимуществ членства в ЕС или условий переходного периода, как предусмотрено в соглашении о выходе.

"Они ограничены конкретными областями, где абсолютно необходимо защитить жизненно важные интересы ЕС, и где только одних мер по обеспечению готовности недостаточно. Как правило, они будут носить временный характер, их применение будет ограниченным, и они будут приняты ЕС в одностороннем порядке", - объясняется в материалах ЕК.

Еврокомиссия обязалась продолжать осуществлять свой чрезвычайный план действий в предстоящие недели, и она будет следить за необходимостью дополнительных шагов, а также оказывать поддержку государствам-членам в их работе по обеспечению готовности к сценарию Brexit без соглашения.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ЕС, Brexit, Великобритания, Еврокомиссия

Новости по теме

В мире
В Кремле заявили, что Турция не пустит специалистов из США к российским С-400В Кремле заявили, что Турция не пустит специалистов из США к российским С-400
Ранее американские СМИ сообщили, что Анкара пообещала предоставить такой доступ техническому персоналуПодробнее
 Боевики ИГ за два месяца казнили в Сирии почти 700 человекБоевики ИГ за два месяца казнили в Сирии почти 700 человек
Под контролем террористов оказалась территория в районе города Хаджин, куда ранее вошли военные из коалиции во главе с СШАПодробнее
 Financial Times назвала Джорджа Сороса человеком годаFinancial Times назвала Джорджа Сороса человеком года
Издание отмечает, что он стал символом либеральной демократии и открытости обществаПодробнее
 CNN нашел подписанное Трампом письмо о намерении построить Trump Tower в МосквеCNN нашел подписанное Трампом письмо о намерении построить Trump Tower в Москве
Ранее президент США подтверждал, что собирался построить небоскреб в России, однако никаких документов не подписывалПодробнее
Госдеп США одобрил продажу Турции ракетных систем PatriotГосдеп США одобрил продажу Турции ракетных систем Patriot
Ранее глава МИД Турции заявил, что Турция не откажется от приобретения в России ЗРК С-400, назвав вопрос решеннымПодробнее
 МВФ принял программу помощи для Украины на 14 месяцев на 3,9 млрд долларовМВФ принял программу помощи для Украины на 14 месяцев на 3,9 млрд долларов
Первый кредитный транш в рамках этой программы составит 1,4 млрд долларовПодробнее
 WSJ узнала о плане SpaceX привлечь $500 млн на развитие спутникового интернетаWSJ узнала о плане SpaceX привлечь $500 млн на развитие спутникового интернета
Проект предусматривает эксплуатацию на начальном этапе более 4 тыс. спутников, передающих интернет-сигнал с низкой околоземной орбитыПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
"Вояджер-2" в межзвездном пространстве, 3D-реконструкция как инструмент археологов и совместная еда для повышения кооперацииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 декабря6 фото
18 декабря
Фотохроника 18 декабря
Фотохроника 17 декабря6 фото
17 декабря
Фотохроника 17 декабря
Лучшие фото недели10 фото
14 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЗакон об обращении с животными принят Госдумой спустя восемь лет после внесенияСпортМутко покинул пост президента РФСВ РоссииИркутского полицейского уволили после обвинения в групповом изнасилованииВ РоссииГосдума приняла закон о декриминализации репостовВ миреВ Кремле заявили, что Турция не пустит специалистов из США к российским С-400В РоссииГосдума приняла закон об отмене национального роуминга

Киев отказался от предложения ЛНР и ДНР о новогоднем перемирии

Путин одобрил показатели для оценки эффективности работы руководителей регионов

Население России за январь-октябрь сократилось на 78,7 тыс. человек

Пентагон собрался полностью вывести войска из северо-восточной Сирии

Черчесов поблагодарил Мутко за работу в РФС

"Ростелеком" продал здание Центрального телеграфа в Москве за 2 млрд рублей

Реальные доходы населения РФ в ноябре упали на 2,9%

В ЕС начали готовиться к проведению Brexit без соглашения

Генпрокуратура потребовала от Минюста проверить движение Пономарева "За права человека"

Евро поднялся выше 77 рублей впервые с 9 ноября

Рубль подешевел в ожидании решения ФРС США по ставке Подробнее

Главы балашихинских избиркомов прокомментировали вбросы на губернаторских выборах

В Совфеде решили бороться с культурным "фастфудом" от "заморских русофобов"

Мужчина с мачете ранил трех человек в Лондоне

Недельные цены на бензин в РФ снизились впервые с середины августа

Бывшие заводы по уничтожению химоружия в РФ передадут инвесторам до 2025 года

Заведующую отделением больницы в Калуге признали виновной в смерти недоношенного ребенка

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');