В ЕС начали готовиться к проведению Brexit без соглашения

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Еврокомиссия основательно готовится к варианту Brexit без соглашения с Великобританией и приступает к реализации специального плана действий для сценария "без сделки".

"На столе соглашение о выходе. Лучшим решением было бы ратифицировать это соглашение, потому что его задачей является сократить в очень значительной степени нежелательные последствия. И оно поможет заложить будущие отношения между Европейским союзом и Соединенным Королевством. Но мы знаем, что риск Brexit без соглашения существует. И мы должны к этому подготовиться. Вот почему возник чрезвычайный план", - объяснил на пресс-конференции в Брюсселе заместитель председателя ЕК по евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис.

"Если вы озабочены вопросами экономики, если вы желаете избежать нежелательных последствий, лучшим решением будет остаться в Европейском союзе. Было принято (на референдуме в Великобритании - ИФ) решение выйти из Европейского союза. В таком случае лучше выйти с соглашением, чем без него. Если же нет соглашения, то лучше подготовиться с целью уменьшить масштаб ущерба", - добавил зампред ЕК.

Он сообщил, что координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье проинформировал в среду Еврокомиссию о ситуации в Великобритании вокруг соглашения о выходе страны из Евросоюза.

В материалах Еврокомиссии, распространенных в среду, отмечается, что, "учитывая сохраняющуюся неопределенность в Великобритании относительно ратификации соглашения о выходе, согласованного между ЕС и Великобританией 25 ноября 2018 года, и призыв Европейского совета (статья 50 Договора о ЕС) на прошлой неделе активизировать работу по обеспечению готовности на всех уровнях и при любом результате, Европейская комиссия сегодня приступила к реализации своего чрезвычайного плана действий в ситуации "без сделки".

Это подтверждает обязательство комиссии принять все необходимые предложения по варианту "без сделки" до конца года, отмечается в коммюнике.

Объявленный в среду пакет включает в себя 14 мер в ограниченном количестве областей, где сценарий "без сделки" создаст серьезные помехи для граждан и бизнеса в Евросоюзе 27 государств. Это касается, среди прочего, финансовых услуг, воздушного транспорта, таможни и политики защиты климата.

"Комиссия считает важным и срочным принять эти меры сегодня, чтобы гарантировать, что необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств могут быть применены 30 марта 2019 года с целью ограничить наиболее значительный ущерб, вызванный сценарием "без сделки" в этих областях", - сообщил исполнительный орган ЕС.

В коммюнике ЕК отмечается, что эти меры не могут смягчить общее воздействие сценария "без сделки" и не восполнят отсутствия всех преимуществ членства в ЕС или условий переходного периода, как предусмотрено в соглашении о выходе.

"Они ограничены конкретными областями, где абсолютно необходимо защитить жизненно важные интересы ЕС, и где только одних мер по обеспечению готовности недостаточно. Как правило, они будут носить временный характер, их применение будет ограниченным, и они будут приняты ЕС в одностороннем порядке", - объясняется в материалах ЕК.

Еврокомиссия обязалась продолжать осуществлять свой чрезвычайный план действий в предстоящие недели, и она будет следить за необходимостью дополнительных шагов, а также оказывать поддержку государствам-членам в их работе по обеспечению готовности к сценарию Brexit без соглашения.