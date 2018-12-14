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ЕС потребовал от Лондона ясности относительно будущих отношений

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Британская сторона должна объяснить Евросоюзу, чего она хочет в том, что касается будущих отношений после Brexit, заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

"Нам бы хотелось, чтобы через несколько недель наши британские друзья известили нас о том, чего они ожидают. Потому что мы порой вступаем в туманные, неясные дебаты, и я хотел бы по этому вопросу внятного прояснения", - сказал Юнкер в четверг вечером на пресс-конференции после первого дня заседаний саммита ЕС в Брюсселе, одно из которых было посвящено Brexit.

"Так как мы не знаем, какой будет (в процессе ратификации соглашения - ИФ) коллективная реакция Европы 27 государств и Соединенного Королевства, Европейская комиссия опубликует 19 декабря всю полезную информацию, которая касается подготовки к Brexit без соглашения", - сообщил глава Еврокомиссии.

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Теги: Евросоюз, Великобритания

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