Главные новости
В РоссииСудья получила письмо с угрозой убийством в случае продления ареста Мамаеву и КокоринуВ РоссииРоскомнадзор пригрозил Facebook и Twitter штрафами в 5 тысяч рублейВ РоссииПовседневные товары подорожают в России из-за роста цен на топливо
В мире

Британские власти задействуют 3,5 тыс. военных в случае реализации жесткого Brexit

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что если Brexit будет реализован по "жесткому" сценарию - без соглашения с ЕС, то британские власти приведут в состояние боеготовности 3,5 тыс. военнослужащих на случай возникновения экстренных ситуаций.

"Сейчас мы вводим в действие планы на случай возникновения экстренной ситуации. Мы будем держать наготове 3,5 тыс. военнослужащих, включая кадровых военных и резервистов", - сказал министр во вторник парламентариям.

Он отметил, что эти силы будут готовы оказать поддержку любому правительственному ведомству при любых непредвиденных обстоятельствах.

Как сообщалось ранее, кабинет министров Великобритании по итогам совещания во вторник пришел к соглашению, что необходимо уделять больше внимания возможности "жесткого" Brexit - выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

Западные СМИ в свою очередь напоминают, что в сентябре в результате утечки достоянием общественности стали планы Национального координационного центра полиции Великобритании. Согласно им, руководители британской полиции должны предусмотреть меры на случай широкомасштабных общественных беспорядков, которые могут сопровождать процесс Brexit.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Великобритания, Brexit

Новости по теме

В мире
Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
"Вояджер-2" в межзвездном пространстве, 3D-реконструкция как инструмент археологов и совместная еда для повышения кооперацииПодробнее
 Глава новой украинской церкви пообещал принимать в ее состав священников УПЦГлава новой украинской церкви пообещал принимать в ее состав священников УПЦ
Митрополит Епифаний назвал недействительным решение Московского патриархата, низложившего двух архиереев за участие в Объединительном собореПодробнее
 Си Цзиньпин объявил о решительной победе Китая над коррупциейСи Цзиньпин объявил о решительной победе Китая над коррупцией
По словам председателя КНР, это удалось благодаря реформам и политике открытостиПодробнее
 Британский парламент отказался обсуждать вопрос о вотуме недоверия премьеруБританский парламент отказался обсуждать вопрос о вотуме недоверия премьеру
Лидера лейбористов не устраивает предложение Терезы Мэй голосовать в январе по вопросу выходу из ЕвросоюзаПодробнее
Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма и СевастополяГенассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя
Резолюцию внесла УкраинаПодробнее
 В США заявили о попытке России повлиять на выборы 2016 года через афроамериканцевВ США заявили о попытке России повлиять на выборы 2016 года через афроамериканцев
Согласно докладу New Knowledge и Колумбийского университета, воздействие на аудиторию происходило через страницы в соцсетяхПодробнее
 Новой "Мисс Вселенная" стала представительница ФилиппинНовой "Мисс Вселенная" стала представительница Филиппин
Россиянка Юлия Полячихина в полуфинал конкурса не прошлаПодробнее
 Мощный взрыв произошел у здания греческого телеканалаМощный взрыв произошел у здания греческого телеканала
Пострадавших нетПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 17 декабря6 фото
17 декабря
Фотохроника 17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"8 фото
17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"
Лучшие фото недели10 фото
14 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСудья получила письмо с угрозой убийством в случае продления ареста Мамаеву и КокоринуВ РоссииРоскомнадзор пригрозил Facebook и Twitter штрафами в 5 тысяч рублейВ РоссииПовседневные товары подорожают в России из-за роста цен на топливоВ РоссииМВД предложило отказывать в техосмотре за незадокументированную замену деталей автоВ РоссииГосдума ввела наказание за вовлечение детей в несанкционированные митингиВ миреГлава новой украинской церкви пообещал принимать в ее состав священников УПЦ

Движение Пономарева "За права человека" получило уведомление Минюста о проверке

В Сочи в преддверии Нового года зацвел очень редкий подснежник

Посольство Ватикана опровергло слухи о признании новой церкви Украины

Трамп подписал указ о создании космического командования

Запуск орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" откладывался из-за проблем с немецким телескопом

Ритейлеров обеспокоило влияние нового закона на алкогольные лицензии

Адвокаты Кокорина и Мамаева назвали провокатором автора письма с угрозами

В Томске загорелся торговый центр

Цены на нефть пошли вниз в ожидании данных о запасах в США

Британские власти задействуют 3,5 тыс. военных в случае реализации жесткого Brexit

Порошенко заявил, что в мобилизации на Украине нет необходимости

Причиной массового заболевания в ростовском поселке Аюта стала некачественная вода

Volkswagen пересмотрит планы развития электромобилей

Пуск американской ракеты Falcon 9 был перенесен за семь минут до старта

Руководство Ингушетии и московского вуза запросило МВД о причинах задержаний студентов

Судья получила письмо с угрозой убийством в случае продления ареста Мамаеву и Кокорину

Судья получила письмо с угрозой убийством в случае продления ареста Мамаеву и КокоринуРешается вопрос о предоставлении судье государственной защиты Подробнее

Валдайское озеро покрылось кристаллическими "цветами" из-за перепада температур

ЦБ РФ разработал запрет на табло с курсами валют вне помещений банков

Российское судно "Кузьма Минин" удалось снять с мели у берегов Корнуолла

Украинских госслужащих начали проверять на наличие родственников в РФ и Донбассе

Уже выяснилось, что жена и дочь первого замглавы Службы внешней разведки Украины имеют гражданство РФ Подробнее

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест"Вояджер-2" в межзвездном пространстве, 3D-реконструкция как инструмент археологов и совместная еда для повышения кооперации Подробнее

Рабочего насмерть засыпало землей в Брянске

Peugeot-Citroen отзовет в России почти 3 тысячи автомобилей из-за неисправностей

Британские буксиры начали снимать с мели российское судно "Кузьма Минин"

Роскомнадзор пригрозил Facebook и Twitter штрафами в 5 тысяч рублей

Роскомнадзор пригрозил Facebook и Twitter штрафами в 5 тысяч рублейВедомство так решило наказать компании в случае отказа от локализации данных россиян в РФ или если они вообще не ответят на письмо Подробнее

Наместника Киево-Печерской лавры решили вызвать на допрос в СБУ

Что смотреть на Новый год

Что смотреть на Новый годНеожиданный дуэт Петросяна, Басков-Степашка и поющий Дед Мороз развлекут телезрителей в новогоднюю ночь Подробнее

Поставщик оружия для нападения на ярмарку в Страсбурге обвинен в связях с терроризмом

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');