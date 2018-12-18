Британские власти задействуют 3,5 тыс. военных в случае реализации жесткого Brexit

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что если Brexit будет реализован по "жесткому" сценарию - без соглашения с ЕС, то британские власти приведут в состояние боеготовности 3,5 тыс. военнослужащих на случай возникновения экстренных ситуаций.

"Сейчас мы вводим в действие планы на случай возникновения экстренной ситуации. Мы будем держать наготове 3,5 тыс. военнослужащих, включая кадровых военных и резервистов", - сказал министр во вторник парламентариям.

Он отметил, что эти силы будут готовы оказать поддержку любому правительственному ведомству при любых непредвиденных обстоятельствах.

Как сообщалось ранее, кабинет министров Великобритании по итогам совещания во вторник пришел к соглашению, что необходимо уделять больше внимания возможности "жесткого" Brexit - выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

Западные СМИ в свою очередь напоминают, что в сентябре в результате утечки достоянием общественности стали планы Национального координационного центра полиции Великобритании. Согласно им, руководители британской полиции должны предусмотреть меры на случай широкомасштабных общественных беспорядков, которые могут сопровождать процесс Brexit.