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Глава Минобороны Франции поблагодарила Роскосмос за выведение на орбиту спутника

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны Франции Флоранс Парли выразила признательность Роскосмосу за успешное выведение на орбиту французского спутника российской ракетой-носителем "Союз СТ-А", стартовавшей в среду с космодрома Куру во Французской Гвиане.

"Мы благодарны Роскосмосу за успешный запуск. Вывод спутника на орбиту является еще одним свидетельством успешного и основанного на доверии сотрудничества с Россией", - сказала министр.

Как сообщалось, Российская ракета-носитель "Союз СТ-А", стартовавшая в среду с космодрома Куру во Французской Гвиане, вывела на орбиту разведывательный спутник CSO-1 военного ведомства Франции, сообщила компания Arianespace, обслуживающая запуски с космодрома.

Спутник весом 3,5 тонны выведен на солнечно-синхронную полярную орбиту высотой 800 километров третьей ступенью российской ракеты - разгонным блоком "Фрегат".

CSO-1 является первым из трех новейших спутников французской военной орбитальной группировки оптико-электронной разведки, которые должны заменить прежние аппараты аналогичного типа Helios 2A и Helios 2B, которые были запущены в 2004 и 2009 годах. Предполагается, CSO-1 позволит получать изображения поверхности Земли с разрешением в 35 сантиметров.

Спутник создан европейской компанией Airbus Defence and Space по заказу французского военного ведомства. Срок его службы рассчитан на 10 лет. Второй аналогичный спутник будет также запущен ракетой "Союз-СТ" с космодрома Куру в 2021 году. Его планируется вывести на орбиту высотой 480 километров, что позволит получать еще более детальные изображения - с разрешением 20 сантиметров. Третий спутник, который создается при финансовом участии Германии, уже будет запущен с помощью французской ракеты-носителя "Ариан-6".

Общая стоимость программы по созданию и выводу на орбиту трех разведывательных спутников третьего поколения оценивается в $1,5 млрд.

За запуском "Союза" с французским спутником на космодроме Куру следили около сотни, присутствовавших там российских специалистов. Из Парижа за ним также наблюдала министр обороны Франции Флоранс Парли.

Правительство Франции заключило соглашения с правительствами Германии, Швеции и Бельгии о предоставлении данных, которые будут получать спутники CSO. Аналогичное соглашение в ближайшее время будет подписано и с Италией.

Это уже 20-й старт ракеты "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане с 2011 года на основе межправительственного соглашения между Россией и Францией.

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Теги: Россия, Франция

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