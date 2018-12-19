Немец Герст передал россиянину Кононенко командование экипажем МКС

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Немецкий астронавт Александр Герст передал россиянину Олегу Кононенко символический ключ командира экипажа Международной космической станции (МКС), сообщает госкорпорация "Роскосмос".

"На Международной космической станции состоялась церемония передачи командования. Полномочия управления станцией и символический ключ передал командир экспедиции МКС-57 астронавт Александр Герст командиру экспедиции МКС-58 космонавту Олегу Кононенко", - сообщает "Роскосмос" в среду.

На Международной космической станции состоялась церемония передачи командования. Полномочия управление станцией и символический ключ передал командир экспедиции МКС-57 астронавт Александр Герст (@Astro_Alex) командиру экспедиции МКС-58 космонавту Олегу Кононенко. pic.twitter.com/PBu7ZsQ2U9 — РОСКОСМОС (@roscosmos) 19 декабря 2018 г.

Астронавты и космонавты занимаются укладкой возвращаемых на Землю грузов в спускаемый аппарат корабля "Союз МС09". Кроме того, экипаж проводит бортовые тренировки и проверяет основные системы корабля.

Экипаж-57 экспедиции на МКС вернется на Землю в четверг. Расстыковка корабля с МКС запланирована на 04:40 мск, приземление спускаемого аппарата в степях Казахстана ожидается в 08:04 мск.

На Землю вернутся россиянин Сергей Прокопьев, немец Александр Герст и американка Серина Ауньон-Чэнселлор.