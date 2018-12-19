Российскую сверхтяжелую ракету создадут на базе "Ангары-5В" и "Союза-5"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президиум Научно-технического совета (НТС) госкорпорации "Роскосмос" утвердил проект концепции федеральной целевой программы создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса (КРК СТК), приняв его за основу, сообщает в среду "Роскосмос".

"В качестве первой ступени предложено использовать технические решения, принимаемые в рамках создания ракеты среднего класса "Союз-5", а третья ступень будет создаваться в рамках проекта тяжелой ракеты повышенной грузоподъемности "Ангара-5В", работа над которой ведется Центром им. М.В. Хруничева", - уточнили в "Роскосмосе".

"По итогам заседания Президиум НТС определил приоритетный проект КРК СТК. Окончательные варианты технического облика СТК, технико-экономическое обоснование проекта и Федеральной целевой программы будут доложены руководству страны в начале 2019 года", - отметили в госкорпорации.

В ходе заседания основные результаты работ по проектному облику КРК СТК, технико-экономические показатели комплекса и этапы его создания представил руководитель Центра проектирования ракетно-космических комплексов РКК "Энергия" Игорь Богачев.

Генеральный конструктор по средствам выведения и наземной космической инфраструктуре Александр Медведев ознакомил присутствующих с результатами экспертизы предложений по проектному облику сверхтяжелой ракеты, а также рассказал о проблемных вопросах и путях их решения.

Исполняющий обязанности генерального директора ЦНИИмаш Николай Севастьянов озвучил участникам заседания проект концепции Федеральной целевой программы создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса.

"Дмитрий Рогозин призвал разработчиков в проектировании как самой ракеты сверхтяжелого класса, так и стартового комплекса использовать выверенные решения и существующий научно-технический задел. В условиях жестких бюджетных ограничений все составные части ракеты СТК должны иметь перспективу самостоятельной летной практики и серийного выпуска", - сказали в госкорпорации.

Там отметили, что этой цели отвечает использование технических решений, принимаемых при создании ракеты среднего класса "Союз-5" и тяжелой ракеты повышенной грузоподъемности "Ангара-5В". Кроме того, проект создания ракеты сверхтяжёлого класса должен объединить усилия ведущих ракетных конструкторских бюро "Роскосмоса" и привести к технической модернизации всей отрасли, считают в "Роскосмосе".

"Представленный проект концепции федеральной целевой программы создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса решено принять за основу и учесть в нем предложения участников НТС", - заявили в корпорации.