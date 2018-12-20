Что случилось этой ночью: 20 декабря, четверг

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональда Трампа раскритиковали за решение вывести американских военных из Сирии. The New York Times сообщает, что в Минобороны пытались отговорить президента от такого решения. Военные уверены, что таким образом США предадут союзных курдов, которые могут стать объектом атаки со стороны Турции. Сенаторы подписали обращение, в котором также просят Трампа пересмотреть решение: по их мнению, шаг Трампа развяжет руки Асаду, Ирану и России в регионе. МИД Великобритании признал успехи международной коалиции в Сирии, но призвал продолжить борьбу с ИГ.

- К Земле отправился космический корабль "Союз МС-09" с заделанным отверстием. На его борту находятся астронавт ЕКА Александр Герст, космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев и астронавт НАСА Серина Ауньон-Чэнселлор. Экипаж везет образцы микрометеоритной защиты и пробы герметика. Они помогут специалистам понять, откуда в корабле возникло отверстие.

- Генпрокурор Бразилии выдвинула обвинения в коррупции против президента страны. Начать судебный процесс можно только после одобрения парламента, поэтому, полагают СМИ, он стартует в январе, когда у Мишела Темера закончатся президентские полномочия.

- OFAC собирается снять санкции с компаний Олега Дерипаски. Подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций, отвело на процесс 30 дней. Дерипаска должен принять ряд условий: так, например, его доля в холдинговой структуре En+ должна снизиться с почти 70% до 44,95%.