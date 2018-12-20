Военные вертолеты и самолеты вылетели к месту посадки "Союз МС-09" в степи Казахстана

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Авиационная группа Центрального военного округа (ЦВО), задействованная в поисково-спасательной операции в связи с посадкой экипажа космического корабля "Союз МС-09", вылетела из аэропорта города Жезказган к месту предполагаемой посадки капсулы в степи Казахстана, сообщает пресс-служба ЦВО.

"Летчики доставят медицинскую бригаду и необходимое оборудование в расчетную точку посадки, которая находится в 147 км юго-восточнее Жезказгана. Координаты капсулы передал самолет Ан-26, который засек сигналы радиомаяков, установленных на спускаемом аппарате", - говорится в сообщении.

Дежурство по посадке спускаемого аппарата организовано в центре боевого управления 14-й армии ВВС и ПВО в Екатеринбурге.

Авиационные силы, средства поиска и спасения Центрального военного округа встретят космонавта Роскосмоса Сергея Прокопьева, астронавта ЕКА Александера Герста и астронавта НАСА Серену Ауньон, возвращающихся на Землю на корабле "Союз МС-09".