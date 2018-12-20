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"Союз МС-09" с заделанным отверстием в бытовом отсеке отстыковался от МКС

Корабль вернет на землю 57-й экипаж МКС

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Пилотируемый корабль "Союз МС-09", на котором в августе было обнаружено отверстие в бытовом отсеке, с астронавтом ЕКА Александром Герстом, космонавтом Роскосмоса Сергеем Прокопьевым и астронавтом НАСА Сериной Ауньон-Чэнселлор покинул Международную космическую станцию.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из Центра управления полетами, произошло физическое разделение МКС и корабля.

Космический корабль покинет район расположения МКС в ближайшие минуты и отойдет на безопасное расстояние при помощи двух импульсов двигательной установки. Затем спускаемый аппарат начнет движение по направлению к Земле.

Через три часа двигатели корабля будут включены на торможение и спустя еще полчаса "Союз" войдет в плотные слои атмосферы Земли. Вскоре произойдет разделение корабля на спускаемый аппарат и бытовой отсек, который сгорит в плотных слоях атмосферы. В 08:04 мск спускаемый аппарат должен приземлиться недалеко от города Джезказган.

Помимо космонавтов, в спускаемом аппарате находятся различные грузы, в основном, связанные с научной программой МКС, однако наибольший интерес представляют образцы герметика и микрометеоритной защиты бытового отсека "Союза", привезенные на Землю Сергеем Прокопьевым.

В ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашел отверстие со следами от сверла в космическом корабле "Союз МС-09". Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожает возвращению космического корабля на Землю.

Позднее российские космонавты ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками. Затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха. Теперь специалисты пытаются установить причины появления отверстия в корпусе корабля. 11 декабря в ходе внепланового выхода в открытый космос космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев провели уникальную операцию по изъятию с внешней стороны корабля образцов микрометеоритной защиты и проб герметика, которым было заделано отверстие. Прокопьев доставит их на Землю, где эксперты-криминалисты проведут исследование образцов, чтобы установить обстоятельства возникновения отверстия.

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Теги: МКС

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