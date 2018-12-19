На Украине готовятся к перерегистрации церковных организаций

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Рабочая группа при министерстве культуры Украины нарабатывает юридические механизмы по перерегистрации церковных организаций в стране в связи с созданием Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"При министерстве культуры работает рабочая группа, они нарабатывают все юридические механизмы относительно перерегистрации", - сказал собеседник агентства.

Министерство юстиции к данному процессу не имеет отношения, однако при необходимости рабочая группа может задействовать специалистов Минюста.