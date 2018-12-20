Закон о переименовании УПЦ направлен на подпись Порошенко

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в четверг подписал принятый на утреннем заседании парламента закон, обязывающий Украинскую православную церковь указывать в своем названии принадлежность к Русской православной церкви.

"Возвращено с подписью главы Верховной рады Украины", - говорится в сообщении на сайте Верховной Рады в рубрике "Даты и состояние прохождения" соответствующего проекта закона (№5309) о внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций.

По процедуре после подписания спикером документ направляется на подпись президенту Украины.