Возобновление работы лондонского аэропорта Гатвик перенесено на утро пятницы

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Лондонский аэропорт Гатвик будет закрыт как минимум до 09:00 московского времени пятницы, сообщает в четверг специализированный авиационный интернет-портал Airlive.

По его данным, более 20 полицейских подразделений и вертолет продолжают поиски операторов беспилотников, из-за действий которых аэропорт пришлось закрыть. При этом в полиции полагают, что эти действия были преднамеренными. Такого же мнения придерживаются и представители компании-оператора аэропорта.

Между тем, британские СМИ отмечают, что после того, как Гатвик приостановил прием и отправку рейсов вылета там ожидают около 115 тыс. человек.

Полиция ведет переговоры с представителями вооруженных сил о поддержке в операции по обнаружению дронов, которые стали причиной сбоев в работе этого лондонского аэропорта.

Аэропорт Гатвик прекратил работу еще в 21:03 по местному времени в среду (00:03 по мск четверг), затем на короткий промежуток времени аэропорт открылся, а в 03:45 по лондонскому времени (06:45 мск) снова приостановил работу.

В результате рейсы, направлявшиеся в Гатвик, были перенаправлены в другие аэропорты. Многие пассажиры, чьи рейсы должны были вылететь из аэропорта, провели несколько часов в самолетах, но так и не смогли покинуть аэропорт.

По состоянию на 14:30 четверга по местному времени (17:30 по мск) аэропорт был вынужден отменить вылеты 246 рейсов и прилет 202 рейсов.