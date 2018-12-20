Дроны вызвали хаос в лондонском аэропорту Гатвик

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Работа лондонского аэропорта Гатвик приостановлена из-за сообщений о двух дронах, пролетевших вблизи аэропорта, говорится в четверг в твиттере аэропорта.

Пассажиры аэропорта сообщают, что приостановка работы аэропорта спровоцировала хаос, передают британские СМИ.

Так, по данным газеты The Evening Standard, некоторые пассажиры жалуются, что им пришлось провести в самолетах несколько часов, но их рейсы так и не вылетели из аэропорта. Также пассажиры сообщают, что у них возникли проблемы с тем, чтобы добраться до пункта назначения после того, как их рейсы не смогли сесть в Гатвике и были направлены в аэропорты других городов.

Пользователи социальных сетей публикуют фотографии из Гатвика, на которых запечатлены спящие на сидениях пассажиры.

Аэропорт прекратил работу еще в 21:03 по местному времени в среду (00:03 по московскому времени вчетверг), затем на короткий промежуток времени аэропорт открылся, а в 3:45 по лондонскому времени (6:45 по Москве) вновь приостановил работу.

"К сожалению, это привело к тому, что ряд рейсов пришлось перенаправить в другие аэропорты, также некоторые рейсы не смогли вылететь из Гатвика", - говорится в сообщении аэропорта.

Авиакомпании работают над тем, чтобы пострадавшие от инцидента пассажиры заселились в гостиницы или отправились для вылета в другие аэропорты, говорится в сообщении. Аэропорт совместно с полицией проводит расследование произошедшего.

Рейсы, сообщает телеканал Sky News, перенаправляют в лондонские аэропорты Хитроу и Саутенд, а также в другие города: Лутон, Ливерпуль, Бирмингем, Кардифф, Бристоль и Манчестер. Сообщается, что некоторые рейсы также направляют для посадки в Амстердам и Париж.