Аэропорт Гатвик в Лондоне вновь прервал работу из-за беспилотника

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Администрация лондонского аэропорта Гатвик была вынуждена вновь прекратить отправку и прием авиарейсов после поступления информации о появлении в районе аэропорта беспилотника, сообщает телеканал Sky News.

Телеканал уточняет, что информация об обнаружении беспилотника пока не подтверждена.

"В настоящее время, в связи с предварительной информации об обнаружении беспилотника, мы в качестве меры предосторожности приостановили взлетно-посадочные операции", - цитирует Sky News слова представительницы аэропорта.

По данным телеканала, ранее в районе аэропорта разместили военное оборудование, предназначенное для противодействия неизвестным беспилотникам, наблюдавшимся вблизи Гатвика.

Ранее на этой неделе аэропорт закрывался также из-за появления беспилотников. Аэропорт прекратил работу в 21:03 по местному времени в среду (00:03 по мск четверг), затем на короткий промежуток времени аэропорт открылся, а в 03:45 по лондонскому времени (06:45 мск) снова приостановил работу.

Сбой работы аэропорта затронул планы более 120 тыс. пассажиров.

В пятницу после почти двухдневного перерыва аэропорт возобновил работу.

Сотрудникам служб безопасности пока неизвестно, кто несет ответственность за этот инцидент, отмечает Sky News.