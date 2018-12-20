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Британская полиция заявила об умышленном нарушении работы аэропорта Гатвик

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Инцидент с запуском беспилотников вблизи аэропорта Гатвик в Лондоне был умышленным, он был направлен на создание помех в работе аэропорта, сообщила полиция графства Суссекс.

"Мы проводим поиски тех, кто управлял дронами, замеченными в Гатвике. Общественная безопасность имеет первостепенное значение, и мы предпримем все доступные действия, чтобы прекратить эти намеренные действия", - заявила полиция графства Сассекс в твиттер.

Также инспектор полиции Джастин Бюртеншоу заявил, что запуск беспилотников является "намеренным действием, направленным на создание помех для работы аэропорта", передает телеканал Sky News.

В то же время, отмечают в полиции, признаков того, что инцидент связан с терроризмом, нет.

Официальный представитель премьер-министра Великобритании заявил, что Тереза Мэй считает произошедшее "безответственным и совершенно неприемлемым".

Работа лондонского аэропорта Гатвик была приостановлена из-за сообщений о двух беспилотниках, пролетевших вблизи аэропорта. Аэропорт прекратил работу еще в 21:03 по местному времени в среду (00:03 по мск четверг), затем на короткий промежуток времени аэропорт открылся, а в 3:45 по лондонскому времени (6:45 мск) снова приостановил работу.

В результате рейсы, направлявшиеся в Гатвик, были перенаправлены в другие аэропорты. Многие пассажиры, чьи рейсы должны были вылететь из аэропорта, провели несколько часов в самолетах, но так и не смогли покинуть аэропорт.

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Теги: Гатвик, Великобритания

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