США закроют военную базу в районе Эт-Танфа в Сирии

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - США в рамках объявленного президентом Дональдом Трампом вывода войск из Сирии намерены закрыть базу спецназа Эт-Танфа, сообщил BuzzFeedNews.

Как сказал ему командующий группировкой "Магавир аль-Таура" полковник Муханнада аль-Тала, американские военные покинут базу в районе Эт-Танфа недалеко от границы Сирии с Иорданией.

США активно сотрудничали с "Магавир аль-Таура", осуществляя на базе подготовку боевиков группировки.

Россия неоднократно возражала против присутствия США в Эт-Танфе. Ранее в этом месяце представитель МИД России Игорь Цариков заявил, что в министерстве иностранных дел РФ озабочены деятельностью в Сирии США и их союзников.

"Усиливается озабоченность, связанная с сомнительной деятельностью в Сирии США и их союзников. Незаконная оккупация 55-километровой зоны вокруг базы в Эт-Танфе до сих пор является основным источником дестабилизации обстановки в этой части Сирии", - сказал он на заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирии.

Накануне Трамп заявил, что США разгромили силы группировки ИГ (ИГ (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России) в Сирии. Позднее Белый дом обнародовал заявление, согласно которому США начали вывод войск из Сирии.