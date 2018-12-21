Главные новости
В миреТрамп объявил о грядущей отставке министра обороныВ РоссииБольшая пресс-конференция Путина. Цитаты и контекстВ РоссииПятеро осужденных россиян помилованы президентом РФ
В мире

США закроют военную базу в районе Эт-Танфа в Сирии

Есть обновление от 06:59

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - США в рамках объявленного президентом Дональдом Трампом вывода войск из Сирии намерены закрыть базу спецназа Эт-Танфа, сообщил BuzzFeedNews.

Как сказал ему командующий группировкой "Магавир аль-Таура" полковник Муханнада аль-Тала, американские военные покинут базу в районе Эт-Танфа недалеко от границы Сирии с Иорданией.

В миреТрамп объявил о грядущей отставке министра обороныТрамп объявил о грядущей отставке министра обороныЧитать подробнее

США активно сотрудничали с "Магавир аль-Таура", осуществляя на базе подготовку боевиков группировки.

Россия неоднократно возражала против присутствия США в Эт-Танфе. Ранее в этом месяце представитель МИД России Игорь Цариков заявил, что в министерстве иностранных дел РФ озабочены деятельностью в Сирии США и их союзников.

"Усиливается озабоченность, связанная с сомнительной деятельностью в Сирии США и их союзников. Незаконная оккупация 55-километровой зоны вокруг базы в Эт-Танфе до сих пор является основным источником дестабилизации обстановки в этой части Сирии", - сказал он на заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирии.

Накануне Трамп заявил, что США разгромили силы группировки ИГ (ИГ (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России) в Сирии. Позднее Белый дом обнародовал заявление, согласно которому США начали вывод войск из Сирии.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Дональд Трамп

Новости по теме

В мире
Трамп объявил о грядущей отставке министра обороныТрамп объявил о грядущей отставке министра обороны
Имя нового министра станет известно позжеПодробнее
 Депутаты Верховной рады подрались после принятия закона о лишении УПЦ ее названияДепутаты Верховной рады подрались после принятия закона о лишении УПЦ ее названия
Ранее Украинскую церковь Московского патриархата обязали указать в своем наименовании на принадлежность к РПЦПодробнее
 Верховная Рада обязала УПЦ сменить названиеВерховная Рада обязала УПЦ сменить название
Украинская церковь Московского патриархата должна указать в своем наименовании на принадлежность к РПЦПодробнее
 Сенаторы США попросили Трампа пересмотреть решение о выводе войск из СирииСенаторы США попросили Трампа пересмотреть решение о выводе войск из Сирии
Авторы обращения опасаются "нежелательной" активизации Асада, Ирана или России в регионеПодробнее
"Союз МС-09" с заделанным отверстием в бытовом отсеке отстыковался от МКС"Союз МС-09" с заделанным отверстием в бытовом отсеке отстыковался от МКС
Корабль вернет на землю 57-й экипаж МКСПодробнее
 Генпрокурор Бразилии обвинила президента страны в коррупцииГенпрокурор Бразилии обвинила президента страны в коррупции
Судебный процесс может начаться после одобрения решения бразильским парламентомПодробнее
 Албания выслала двух иранских дипломатовАлбания выслала двух иранских дипломатов
Один из них — посол ИранаПодробнее
 Украина пригрозила уничтожением мостов и кораблей в Азово-Черноморском регионеУкраина пригрозила уничтожением мостов и кораблей в Азово-Черноморском регионе
По словам Александра Турчинова, береговая охрана будет усилена новыми и модернизированными ракетными комплексамиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 декабря6 фото
19 декабря
Фотохроника 19 декабря
"Мисс Вселенная-2018"8 фото
17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"
Лучшие фото недели10 фото
14 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп объявил о грядущей отставке министра обороныВ РоссииБольшая пресс-конференция Путина. Цитаты и контекстВ РоссииПятеро осужденных россиян помилованы президентом РФВ миреДепутаты Верховной рады подрались после принятия закона о лишении УПЦ ее названияВ РоссииГосдума отказалась от новогоднего корпоративаВ РоссииМнения россиян о правильности курса развития страны разделились

Сенатором от Приморья вновь назначена Светлана Горячева

Председатель Генассамблеи ООН считает, что организация должна пройти глубокий процесс реформ

США закроют военную базу в районе Эт-Танфа в Сирии

Три самых маленьких белухи исчезли из "китовой тюрьмы" в Приморье

Выпуск нержавеющей стали в мире за 9 месяцев вырос на 10%

Ракета "Протон-М" с российским военным спутником стартовала с Байконура

США начнут возвращать нелегальных мигрантов в Мексику

Рассмотрение апелляции по делу экс-губернатора Сахалина перенесли

Трамп объявил о грядущей отставке министра обороны

Трамп объявил о грядущей отставке министра обороныИмя нового министра станет известно позже Подробнее

Песков назвал отношения России и США жертвой украинской провокации

Россия продолжит оказывать Донбассу поддержку

Возобновление работы лондонского аэропорта Гатвик перенесено на утро пятницы

В РПЦ уведомили депутатов Рады, что центр УПЦ - в Киеве, а не в Москве

Фигуристы Синицина и Кацалапов стали первыми после короткого танца на чемпионате России

ЦСКА потерпел второе поражение подряд в КХЛ

ЦСКА потерпел второе поражение подряд в КХЛТеперь он уступил "Йокериту" Подробнее

Суд в Москве рассмотрит вопрос об аресте гендиректора хлебозавода "Черкизово"

Полиция назвала сроки расследования дела обманутых дольщиков ГК "Город"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');